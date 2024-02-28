人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，交通运输部部长李小鹏表示，春运已接近尾声，前33天呈现出以下几个特点：

一是人员的流动空前活跃，出行总量创历史同期的新高。截止2月27日，全国跨区域人员流动量达72.04亿人次，比2023年增长10.6%，比2019年增长9.1%。

二是出行结构发生了深刻变化，公路自驾成为出行的主力。前33天，高速公路和普通国省道自驾车流动量超过58亿人次，达到了历史峰值。自驾车人员流动量占全社会总人员流动量的比例达到80.7%，“自驾车”“自驾行”成为春运出行的绝对主力。同时，铁路、民航客运量也高位运行，铁路达历史同期最高水平，民航达历史最高水平。

三是恶劣天气带来影响，应对总体有力有序。在过去的33天中，经历了两次恶劣天气的过程。一次是2月1日至9日，我国中东部地区出现大范围的持续雨雪冰冻天气，这个天气过程影响范围广，累计雨雪量大，持续时间长，而且冻雨的面积大。第二次过程是2月17日至26日，我国中东部地区出现剧烈降温和大范围雨雪天气，这两次的天气过程都对春运产生了影响。经过各方共同努力，到目前为止，总体上应对有序有效，总体运行平稳，经受住了复杂恶劣天气的严峻考验。

四是综合运输春运服务更加便捷高效。春运服务和保障能力大幅度提升，且各种运输方式的衔接更加高效，人民群众全链条出行体验和获得感不断得到提高。

五是重点物资运输有序畅通。无论是从“大动脉”看，还是从“微循环”看，总体是顺畅的。重点物资流通枢纽运行稳定，有效保障了能源等重点物资以及民生重要物资的运输。

此外，李小鹏介绍，为了做好今年的春运工作，全国交通运输系统共同努力，主要采取了以下几方面措施：

一是加强领导和统筹部署。经过批准，成立了春运工作专班，召开了一系列会议进行部署，形式了一个总体方案＋N个工作专项部署，全面推动春运各项任务落实落地。

二是全力保障春运安全稳定。综合运输专班加强调度，会同应急管理部、公安部等部门部署安全工作，交通运输部还派出了25个检查组对各省（区、市）春运安全进行检查，做到了全覆盖，全面加强重点领域安全风险隐患的排查和整治。

三是做好极端恶劣天气的防范应对工作，及时启动应急预案，对重点省份开展“一对一”专项调度，指导各地各部门做好应对防范的各项工作。

四是有针对性做好综合运输和自驾出行的服务保障工作，有效保障务工流、学生流、探亲流、旅游流，特别是重点区域重点时段的出行需求，多措并举强化各种服务和保障。

五是全力保障交通物流畅通高效，充分发挥物流保通保畅机制作用，全天候值守，有效保障重点物资和民生物资的运输需求。

(责编：王连香、章斐然)

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