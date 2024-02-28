人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，中国民用航空局副局长韩钧表示，航空枢纽是现代综合交通运输体系的核心节点，建设交通强国必须建设强大的国际航空枢纽。

韩钧介绍，党的十八大以来，我国航空枢纽建设已取得显著成效，旅客吞吐量千万级机场从2012年的21个增长到疫情前的39个。北京首都、上海浦东、广州白云机场旅客吞吐量排名分列全球第2、第9和第11位，北京、上海跻身全球10个年旅客吞吐量过亿的城市。北京首都、上海浦东、广州白云机场的国际通航点分别达到133个、142个和92个，疫情前每周有近2万个定期客货航班往返于我国的枢纽机场与全球217个城市之间，三大枢纽机场的主基地公司国航、东航和南航势力雄厚，旅客运输量在全球的航空公司中位列前列。

韩钧表示，对照交通强国建设目标，我国航空枢纽建设还存在较大差距，为此，中国民用航空局也正在编制《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》。下一步，中国民用航空局将坚持目标和问题导向，针对我国航空枢纽中转效率偏低、国际通达性不高和出入境便利化亟待提升等一些问题，多措并举、综合施策，切实提升我国航空枢纽的国际竞争力。

一是要提升枢纽发展的能级。强化北京、上海、广州三大枢纽机场的洲际连接能力和全球辐射能力，打造全方位门户复合型国际航空枢纽，加快成都、深圳、昆明、西安、重庆、乌鲁木齐、哈尔滨等区域复合型门户航空枢纽建设，强化一批区域航空枢纽面向特定区域的国际功能，稳步推进鄂州等专业性航空货运枢纽和郑州等综合性航空货运枢纽建设。

二是进一步优化资源配置政策。支持有基础、有能力、有意愿的大型航空公司发挥枢纽建设的主体作用，在航权、时刻等方面进一步强化枢纽导向型资源配置政策。

三是提升枢纽机场的运行效率。持续提升枢纽机场与空管、航空公司等多方的协同运行水平。加强与其他交通方式的衔接联动，提升航空枢纽的综合交通集疏运能力。

四是积极营造便利化的政策环境。推动优化签证和出入境政策，提高通关便利化水平，切实提升中转效率和服务品质。

韩钧表示，力争到2050年，建成一批世界一流的航空企业和世界一流的航空枢纽，国际航空枢纽功能体系进一步完善，支撑我国建设保障有力、人民满意、竞争一流的交通强国。

(责编：王连香、章斐然)

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