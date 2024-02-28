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截至2023年底 我国铁路营业里程达15.9万公里

2024年02月28日11:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，国家铁路局局长费东斌表示，作为综合交通运输体系骨干，铁路具有运量大、能耗低、排放少的特点，大力发展铁路运输是交通运输领域实现双碳目标的重要手段和途径。

费东斌介绍，党的十八大以来，我国铁路快速发展，截至2023年底，营业里程已达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，电气化率达到73.8%。与2012年相比，全国铁路旅客发送量增长103.6%，货运发送量增长29%，总换算周转量增长31.3%，在有力服务经济社会发展的同时，也为美丽中国建设作出了积极贡献。

为深入推进铁路领域碳达峰碳中和工作，国家铁路局近期会同有关部门联合印发了《推动铁路行业低碳发展实施方案》，明确到2030年，铁路单位运输工作量综合能耗和单位运输工作量二氧化碳排放较2020年下降10%，铁路电气化率达到78%以上，沿海港口重要港区铁路进港率达到80%以上，电力机车占比力争达到70%以上。围绕这些目标，今年将重点抓好以下三件事：

一是进一步发挥铁路运输骨干作用。落实中央财经委员会第四次会议关于降低全社会物流成本有关部署，优化调整运输结构，推进煤炭、矿石等大宗货物运输“公转铁”。加快铁路专用线建设，降低建设和使用成本，完善铁路集疏运系统。大力发展铁路集装箱运输，提高集装箱铁水联运比重。

二是大力推广应用铁路新能源装备。我国铁路碳排放主要来源于内燃机车，目前还有近万台内燃机车承担运输任务，特别是一些工矿企业还在使用上世纪五六十年代的直流内燃机车，污染重、耗能高、噪音大，淘汰更新势在必行。国家铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法，完善更新补贴政策，加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，这也是铁路行业落实党中央关于推进大规模设备更新的具体行动。

三是推进铁路建造、运维全面绿色转型。提升铁路工程绿色建造水平，降低铁路基础设施建设能耗和排放水平，推动铁路运输组织、调度指挥智慧化，大力发展列车智能调度和编组技术，提升铁路运维管理、运营检修的数字化、智能化水平。

(责编：王连香、章斐然)
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