人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国家铁路局局长费东斌在今日召开的“交通运输高质量发展服务中国式现代化”新闻发布会上表示，推动轨道交通“四网融合”是党中央、国务院作出的重大决策部署，也是交通强国的重要内容，旨在实现各种交通方式的连接贯通，更加方便人民群众的出行，也更好地服务区域经济社会发展。国家铁路局将重点做好以下三方面工作：

一是加强规划引领，以一体化和高质量发展为指引，指导地方政府进一步优化区域内城际铁路、市域（郊）铁路布局，谋划下一阶段轨道交通规划建设，推动构建高度融合的设施网络。

二是加强标准支撑，以标准兼容和车辆统型为重点，研究制定轨道交通互联互通技术规范，制修订一批急需的装备技术、工程建设和运输服务标准。

三是加强统筹协调，会同相关部门和地方政府，完善综合协同管理机制，强化行业监管，发挥企业主体作用，指导支持具备条件的地区和单位先行先试、探索经验。

下一步，国家铁路局准备在粤港澳大湾区等重点地区进行试点，大力推动轨道交通的设施互联、票制互通、安检互信、信息共享，创新具有中国特色的轨道交通融合发展模式，打造轨道上的城市群都市圈，更好服务区域一体化发展。

(责编：王连香、章斐然)

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