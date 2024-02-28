人民网记者 乔雪峰

经济发展，交通先行。作为经济社会发展的先行官，交通运输在服务经济社会发展中起到了重要作用。

据初步统计，春运前33天全社会跨区域人员流动量达到72.04亿人次，货物运输高效有序，一个人员和货物高效流动的中国充满了生机和活力。

建设可持续交通运输体系，实现“人享其行、物畅其流”美好愿景正逐步成为现实。

综合立体交通网加快完善

2023年交通固定资产投资完成3.9万亿元

过去一年，我国奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，交通运输领域各项工作都取得了积极进展。

国家综合立体交通网加快完善。2023年，全国交通固定资产投资完成了3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达到259座，全国建制村全部通邮。

服务水平持续提升。根据初步统计，去年全年完成了营业性货运量547.5亿吨，同比增长8.1%，比2019年增长16.9%；完成跨区域人员流动量612.5亿人次，同比增长30.9%，比疫情前的2019年增长0.8%。服务质量持续提升，运输结构持续优化，重点时段平稳有序，安全生产总体稳定。

智慧绿色发展深入推进。智能铁路、智慧公路、智慧航道、智慧民航、智慧邮政等建设步伐加快，已经建成和在建的自动化集装箱码头规模均居世界前列。国产首艘大型邮轮投入运行，C919大飞机正式投入商业运行。CR450动车组深化研制。新能源车在城市公交车的比重达到了77.6%，长江经济带船舶岸电使用量同比增长66%。

对外开放合作深化拓展。“一带一路”交通互联互通高质量发展稳步推进，成功召开了全球可持续交通论坛，发起设立了全球可持续交通创新联盟。深化双边多边交通合作，积极参与全球交通治理。

交通运输部部长李小鹏表示，今年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。交通运输部将紧紧围绕着“人享其行、物畅其流”的美好愿景，以交通运输高质量发展的实际行动服务强国建设和民族复兴伟业。

李小鹏指出，2024年交通运输部将重点做好以下工作，全力保通保畅，服务经济社会发展大局；努力扩大有效投资，加快建设现代化交通基础设施体系；积极推动交通物流降本提质增效，大力发展现代运输服务业。

此外，交通运输部还将进一步深化交通运输改革，加强法治建设，优化营商环境；加大科技创新力度，推进交通运输绿色智慧发展；服务大局、服务人民、服务基层，有力保障城乡融合和区域协调发展；积极服务共建“一带一路”高质量发展，持续推进全球交通合作；点面结合加强试点，做好交通强国建设的各项具体工作；全力抓好交通运输安全生产，守住守牢安全生产底线。

综合交通网络总里程超600万公里

交通运输由“大”向“强”迈进一大步

加快建设交通强国是党中央作出的重大战略部署，是我国做好新时代交通运输工作的总战略、总抓手。2024年是《交通强国建设纲要》印发5周年，目前相关工作进展如何？已经开展的交通强国试点取得哪些成效？

对此，李小鹏表示，五年来，我国交通运输行业在“大”的基础上向“强”又迈进了一大步、在“有”的基础上向“好”又迈进了一大步。

交通基础设施网络更强，5年累计完成交通固定资产投资超过18万亿元。综合交通网络总里程超过600万公里，铁路15.9万公里，高铁4.5万公里；公路544.1万公里，高速公路18.4万公里；内河航道12.8万公里，等级以上航道6.8万公里，高等级航道1.7万公里；拥有港口生产性码头泊位21905个，万吨以上的码头2883个；民用运输机场达到259个，年旅客吞吐量超过千万人次达38个。

交通运输服务更好。去年，完成跨区域人员流动量612.5亿人次，同比增长30.9%，比2019年增长0.8%；其中铁路客运量38.5亿人次，同比增长130.4%；公路人员流动量565.2亿人次，同比增长26.3%；水路客运量2.6亿人次，同比增长121.6%；民航客运量6.2亿人次，同比增长146.1%；去年完成了货运量547.5亿吨，同比增长8.1%，比2019年增长16.9%；其中铁路50.4亿吨，增长1%；公路403.4亿吨，同比增长8.7%；水路93.7亿吨，同比增长9.5%；民航735万吨，同比增长21%；邮政寄递业务量完成了1625亿件，同比增长16.8%。

交通运输科技创新能力、行业治理能力不断提升。绿色低碳转型迈出坚实步伐，对外开放合作不断深化，有力支撑了打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，有力服务了全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

李小鹏表示，截至2023年底，交通运输部在77个单位开展了424项交通强国试点工作，这77个单位包括省区市和计划单列市的交通运输主管部门，也包括高等学校、科研院所、大型企业，还包括交通运输系统的单位。424项试点目前进展顺利，有44项正在开展评估验收，部分项目已经完成。

铁路、邮政、民航行业成就显著

为我国加快建设交通强国作出行业贡献

干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，在推动城市群一体化发展、建设现代化都市圈方面发挥着重要作用。

国家铁路局局长费东斌表示，推动轨道交通“四网融合”是交通强国的重要内容，旨在实现各种交通方式的连接贯通，更加方便人民群众的出行，也更好地服务区域经济社会发展。

随着我国城市群和都市圈的不断发展，对轨道交通“四网融合”需求日益迫切，特别是需要地铁和城际铁路、市域（郊）铁路的互联互通、融合发展。

费东斌指出，下一步，国家铁路局准备在粤港澳大湾区等重点地区进行试点，大力推动轨道交通的设施互联、票制互通、安检互信、信息共享，创新具有中国特色的轨道交通融合发展模式，打造轨道上的城市群都市圈，更好服务区域一体化发展。

邮政快递与每个人的生活息息相关，不仅是推动实现“物畅其流”美好愿景的重点领域，也是交通强国建设的重要篇章。

国家邮政局局长赵冲久表示，目前，快递是物流领域综合运输组合效率最高、信息化组织化程度最高、性价比最好、服务范围最广的业态之一，中国快递已经成为一张靓丽的“中国名片”。

据赵冲久介绍，我国快递行业业务量连续10年位居世界第一。2023年快递业务量完成1320亿件，实现业务收入1.2万亿元，同比分别增长19.4%和14.3%，年人均快递使用量超过90件。

赵冲久表示，2024年，国家邮政局将持续加快建设交通强国邮政篇，加强第一批63项试点任务的实施指导，组织第二批试点申报。依托国家综合立体交通网实施邮政快递枢纽能力提升工程，加快邮政“十四五”重大工程项目和快递重大基础设施建设的落地实施，加强人工智能等现代科学技术在行业的应用，持续提高邮政快递的服务能力和水平，为有效降低全社会物流成本作出行业贡献。

航空枢纽是现代综合交通运输体系的核心节点，建设交通强国必须建设强大的国际航空枢纽。

中国民用航空局副局长韩钧表示，党的十八大以来，我国航空枢纽建设已经取得显著成效，旅客吞吐量千万级机场从2012年的21个增长到疫情前的39个，北京首都、上海浦东、广州白云机场旅客吞吐量排名分列全球第2、第9和第11位，北京、上海跻身全球10个年旅客吞吐量过亿的城市。北京首都、上海浦东、广州白云机场的国际通航点分别达到133个、142个和92个，疫情前每周有近2万个定期客货航班往返于我国的枢纽机场与全球217个城市之间。

韩钧指出，力争到2050年，建成一批世界一流的航空企业和世界一流的航空枢纽，国际航空枢纽功能体系进一步完善，支撑我国建设保障有力、人民满意、竞争一流的交通强国。

(责编：王连香、章斐然)

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