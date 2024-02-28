短视频直播平台就业价值研讨会在中国人民大学举行。受访方供图

人民网北京2月28日电 （记者许维娜）近日，中国人民大学中国就业与民生研究院发布了《直播平台就业价值报告（2023）》。报告称，短视频直播行业呈现出数字职业化、直播产业化、从业大众化和就业规模化四大特点。

中国人民大学劳动人事学院院长、长江学者特聘教授、中国就业与民生研究院院长赵忠指出，“新质生产力本质的推动力是技术的进步，劳动者、劳动资料和劳动对象在新的技术进步背景下，形成要素生产力的提升，直播平台将劳动者的禀赋转化成劳动价值，让劳动生产力的要素进入生产过程，从而促进了劳动生产力的提升。”

“数字平台具有包容性、普惠性的特性，让更多的劳动力依据自身秉赋拿到就业机会，从而带动规模化的普惠就业。”北京师范大学统计学院教授、长江学者特聘教授张勋表示。

直播电商是数字经济和实体经济的重要组成部分，以快手为例，其所在的直播电商行业展现出了促进就业、创业的积极成效。报告称，据测算该平台带动4022万个就业机会。这也预示着数字经济平台已成为吸纳就业的关键力量。

据了解，该报告总结了快手平台稳增就业的机制：从供给侧，短视频和直播作为新型生产力和生产关系的典型代表，不仅催生了大量新业态，还对传统业态进行了数字化的赋能升级，因而带来了就业规模的大幅扩容。

从需求侧，以直播电商为代表的新商业模式带动了居民消费需求的大规模增长，从而通过社会总需求的扩大传导到就业需求的扩大；从劳动要素配置角度，快手快聘创新性地推出了直播带岗的招聘模式，很大程度上提高了人力资源供求对接配置效率，最终促进了高质量充分就业。

从重点群体就业的角度，直播经济对于擅长接受新鲜事物的青年就业群体具有强大的吸引力。

根据数据测算，直播电商的在线交易额每增加一亿，可以带动就业岗位增长约1100人，相关就业不仅来源于直播间本身催生出30多种新职业，还来源于直播电商带动的上下游产业链的大量就业机会。

“今年‘新中式’服饰走俏，春节期间我们的订单量至少翻了一番，目前工厂招聘裁剪员、车工、熨烫员、包装员等，最紧缺的岗位是车工，至少招聘20、30人。”常熟直播带货代表王玥说，直播间除了带动新职业外，也带动了大量的工厂就业。

工厂正在赶制春装，车工紧缺。受访方供图

“我们账号有60多万粉丝，带动了3个大厂和10多个小厂上千人的就业。”广州直播带货主播李福佳介绍说。在她直播屏幕的背后，助播、直播选品员、客服、仓储等多个岗位联动，直播间里，下单随时都在发生。现在一场直播下来，李福佳会卖出3千到5千单。

直播电商有力促进就业和推动产业数字化，在中国人民大学举办的这次研讨会上，李福佳和王玥说，春季是目前用工招聘的高峰，作为“前店后厂”的服饰直播间，他们目前招聘用工最缺的就是制衣厂的车工。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、研究员刘航表示，互联网的发展已经进入产业互联网的阶段，数字经济平台很大程度带动了第一产业、第二产业的发展，进而带动大量的就业机会。

(责编：王连香、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经