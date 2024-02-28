中科院院士欧阳明高：2030年新能源汽车保有量或达1亿辆 市场占有率超70%
2024年02月28日15:43 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）27日，中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛（2024）专家媒体交流会在北京钓鱼台大酒店举行。中国科学院院士欧阳明高在会中表示，新能源汽车市场占有率2024年将接近40%，2025年接近50%，2026年超过50%，新能源汽车占到市场的主导地位，预计到2030年，中国在新能源汽车保有量会达到1亿辆，年销量会达到2000万辆，市场占有率超过70%。
近年来，随着中国汽车产业链不断完善，新能源汽车驶入快速发展新阶段。欧阳明高认为，2026年前新能源汽车市占率能得到快速提升有两个重要原因，一是来自新能源汽车发展的经济环境，外部环境使汽车行业迎来了新的上升周期；二是新能源汽车发展的阶段特征，也就是行业内部的结构性变化。
会议期间，中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布了联合研究报告《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》。报告显示，随着中国汽车工业的成熟，中国车市有望像成熟汽车工业市场的发展轨迹一样，前十名市场份额有望突破90%。与此同时，未来3-5年中国车市将出现更多兼并购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。
(责编：杨虞波罗、章斐然)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专家：深化开展“碳压力”发展水平监测 助力实现“双碳”目标
- 人民网北京2月28日电 （记者夏晓伦）近年来，社会各界高度重视“双碳”发展，围绕“双碳”目标相关政策制定、理论与方法创新、优化路径设计等方面研究不断深化。 “区域碳排放目标科学制定是统筹考虑区域资源禀赋、产业结构、地区发展特点等综合要素的核心问题，也是支撑‘双碳’发展科学发展的重要指引，深化开展区域碳排放发展水平监测与目标科学制定意义重大。…
- 评论
- 关注