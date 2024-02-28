人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）27日，中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛（2024）专家媒体交流会在北京钓鱼台大酒店举行。中国科学院院士欧阳明高在会中表示，新能源汽车市场占有率2024年将接近40%，2025年接近50%，2026年超过50%，新能源汽车占到市场的主导地位，预计到2030年，中国在新能源汽车保有量会达到1亿辆，年销量会达到2000万辆，市场占有率超过70%。

近年来，随着中国汽车产业链不断完善，新能源汽车驶入快速发展新阶段。欧阳明高认为，2026年前新能源汽车市占率能得到快速提升有两个重要原因，一是来自新能源汽车发展的经济环境，外部环境使汽车行业迎来了新的上升周期；二是新能源汽车发展的阶段特征，也就是行业内部的结构性变化。

会议期间，中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布了联合研究报告《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》。报告显示，随着中国汽车工业的成熟，中国车市有望像成熟汽车工业市场的发展轨迹一样，前十名市场份额有望突破90%。与此同时，未来3-5年中国车市将出现更多兼并购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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