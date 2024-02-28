原标题：加速迈向全球市场！未势能源亮相2024日本国际氢能及燃料电池展（FC EXPO）

2月28日，2024日本国际氢能及燃料电池展（FC EXPO）在东京国际会展中心开幕，是世界最大的氢能及燃料电池展览会之一。

作为中国氢燃料电池研发与产业化领军企业之一，未势能源携多款自主研发创新产品及综合服务解决方案亮相展会，与来自全球的氢能及燃料电池汽车制造商及核心零部件、高端装备制造、关键材料等领域的数百家知名企业同台，加速融入全球市场产业链、供应链与价值链，持续扩大国际交流与合作，受到海外众多专业人士、产业链合作方与媒体的高度关注与认可。

多款硬核产品“出海” 向世界展示中国氢能力量

展会期间，未势能源聚焦氢能发展应用与发展路径、关键技术创新方向，重点展出了100kW（乘用）、255kW（商用）大功率氢燃料电池发动机，包括300+kW膨胀石墨板电堆、第二代高性能膜电极、70MPa Ⅳ型储氢瓶、氢能阀门系列等多款核心零部件产品，展出产品均具备自主知识产权，且多项关键性能指标已达到国际领先水平，现场吸引了产业链上下游多家知名企业前来洽谈合作。

目前，未势能源多款产品已配套近千辆氢能商用车型，在中国市场实现规模化投放，应用场景覆盖物流运输、公共交通、城市环卫等领域，积累了丰富的运营经验与科学数据，并凭借可靠产品质量、高效的运营与服务效率，以及显著的经济效益与环保价值，赢得终端用户的广泛好评与信任，并逐步从交通领域向热电联供、船舶航运、储能等领域延伸，助推氢能多元化应用落地。

同时，未势能源正在加速布局海外市场，已陆续获得多项国际权威认证，包括ASPICE CL2、（KBA）EC79、IATF 16949:2016、ISO 26262等，具备为全球行业客户提供全方位零部件产品生产制造、配套供应、技术服务、定制化开发与应用等综合服务的实力与资质，以满足海外氢能市场持续扩张及终端用户的降碳需求。

践行氢能企业ESG行动 助力构建可持续未来

此外，未势能源积极践行绿色可持续发展理念，以国际视野将企业发展与社会责任、可持价值创造，全面提升至ESG战略层面，并致力于推动ESG在全球范围内的健康发展。

2023年9月，未势能源以“创造绿色可持续价值”为核心目标，发布首份《氢燃料电池行业独立版ESG报告》，通过加强核心技术攻关、拓展终端“零碳”应用场景、构建氢能闭环生态等多条路径，带动上下游伙伴以及整个氢能产业链、供应链实现脱碳大循环，赋能多领域ESG探索与实践。

2023年，未势能源凭借在氢能关键技术创新、积极拓展“零碳”应用示范场景，推动碳排放重点行业低碳转型和社会绿色可持续发展等方面的突出表现与卓越成果，充分得到了社会各界的充分肯定和高度认可，成功陆续荣获“2023年度ESG先锋企业奖”、“2023绿色可持续发展贡献奖”等多个ESG重磅奖项，以中国式“氢能版”ESG可持续发展之力，助推国际市场氢能发展形成更多ESG共识，助力全球绿色社会可持续发展与价值创造。

立足国际视野 加速全球商业化拓展

目前，跟随长城集团“出海”步伐，未势能源站在“巨人”的肩膀上，已陆续与巴西、加拿大、意大利等多个国家氢能行业伙伴、研发机构及科研院校等签署氢能项目战略合作，正在加速向国际市场迈进。

长城控股集团是中国第一家发布并明确全球氢能战略的整车企业，坚持长期主义用“生态出海”奋力拥抱全球化，已构建了以中国为核心，涵盖亚、欧、北美、中东等国家和地区的全球化研发布局与商业版图。

在长城全球战略行动纲领与森林生态体系赋能下，未势能源作为长城集团全球氢能战略业务的主要承载主体，已布局全球建立“四国五地”研发中心与“千人级”规模研发团队、构建起“制-储-运-加-应用”一体化产业链发展模式与生态体系，已形成全球的商业布局。

以本次展会为契机，未势能源将持续加强与氢能技术领先的国家和地区开展氢能项目合作，共同开拓第三方国际市场，力争将在中国市场积累的应用经验，逐步扩大推广到全球市场，推动全球氢能产业关键技术创新与多元化应用，以“零碳排”为全球碳达峰、碳中和目标实现贡献中国智慧和中国力量。

此次“出海”亮相，未势能源向全球展示了中国氢能企业科技创新的实力与高端装备制造水平，代表着中国氢能产业的发展力量与速度，同时，标志着未势能源已经具备了向国际市场突围的综合实力，也是未势能源拥抱国际氢能大市场、加速全球化战略进阶的又一重要行动，将成为持续发力国际市场的新契机，也将为全球化战略提速升级奠定坚实基础。

(责编：董童、李源)

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