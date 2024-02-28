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报告：互联网行业仍是年轻职场人的热门选择

2024年02月28日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者车柯蒙）春节假期刚过，各行各业陆续复工，招聘市场进入传统旺季。新的一年，各行各业就业情况发生哪些变化？哪些行业需求更旺？

近日，58同城发布《2024年返城就业调研报告》。报告显示，互联网依然是年轻职场人的热门选择，金融业平均薪酬过万元。在节后跳槽高峰期，更多有意向换工作的“90后”将目光投向计算机、互联网、通信行业，而“00后”则以销售为主；生产管理、研发的期望薪资最高，达17000元。

“90后”“00后”目前的就业情况如何？报告显示，绝大部分受访青年有较稳定的工作，工作稳定（入职超过3个月）受访者占比为74.6%。其中，互联网行业仍是吸纳就业的“大户”。

“00后”在从事行业上则与“90后”表现出一定差异性，保健按摩、美容、美发、超市、百货、零售等服务业从业者居多。

当前，“90后”已成长为许多公司技术和管理的中流砥柱，因此在就业稳定性方面也优于“00后”。数据显示，“90后”中工作稳定（入职超过3个月）的比例达到82%。

薪酬水平是影响职场人择业的关键因素。在行业平均工资调查中，金融、银行、证券、投资行业的待遇依旧领跑，平均月薪资达10100元，其次为生产管理、研发、人事、行政、后勤，平均薪资分别为9328元、8546元；教育培训、运动健身、计算机、互联网、通信等行业薪资水平也较为靠前。

哪些行业更易求职、更好找工作？哪些行业求职困难程度较高？据调研，受访青年认为，教育培训的就业难度最高，其次是建筑和人事、行政后勤；配送员、超市、百货、零售行业的就业难度相对较低，相关从业者迎来找工作的“窗口期”。

春节后不仅是大量人才返岗返工的集中时段，也是不少职场人考虑跳槽的高峰期。数据显示，新的一年，职场人择业心态更趋于“求稳”。近7成受访者计划继续从事现在的工作。

春节后选择换工作的职场人中，目标仍以计算机、互联网、通信行业为首，约10.7%的职场人选择这一行业；其次是人事、行政、后勤，占比为9.4%；销售次之，占比为8.3%。分行业来看，生产管理、研发的期望薪资最高，达17000元，其次是教育培训，达13794元。

随着新消费、新业态不断发展，新兴职业逐渐成为新增就业的“蓄水池”。报告显示，有36%的受访青年考虑过从事新兴职业，近三成的人表示以后会考虑。对于相关职业的偏好，自媒体达人与网络直播高居前列，占比分别为41.1%与36.5%。

“90后”考虑从事新兴职业的比例高于“00后”，在考虑从事的新兴职业中，“90后”选择自媒体达人的比例更高，而“00后”选择自媒体达人与网络直播的比例相同。

另外，随着移动互联网的快速发展，不少求职者特别是年轻人都选择直接在网上求职。报告显示，在求职方式里，“90后”和“00后”都认为求职APP更有效，除此之外，“90后”更意向目标企业、单位官网，而“00后”则更喜欢线上线下社会招聘会。

(责编：杨虞波罗、章斐然)
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