人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声｜全球增长最大引擎让“唱衰中国经济”不攻自破

2024年02月28日16:32 | 来源：人民日报客户端
小字号

前不久，2023年中国经济年报出炉：全年国内生产总值（GDP）超126万亿元，比上年增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速。

增速在世界主要经济体中名列前茅，增量也不容小觑。按可比价计算，2023年中国经济增量超过6万亿元，能顶一个中等国家一年的经济总量。

不少国际经济组织和媒体纷纷点赞。西班牙《经济学家报》网站说，“这个‘亚洲巨人’仍以每年5%左右的速度增长”“中国的经济增长速度是欧元区的5倍”。有国际观察人士表示，“中国经济对世界经济增长的贡献率有望超过30%，中国仍是世界经济增长的最大引擎。”

点赞声中，混杂着一些别有用心的唱衰怪论，说“中国经济增速不及预期”“中国发展动能不强”。事实上，这么多年来美西方总有一些人戴着“有色眼镜”，对中国经济说三道四，看似言之凿凿，实则站不住脚。

中国经济动能强不强？

从经济规律看，经济总量增加和人均收入提高后，经济增速会逐步回落，这是不少发达经济体都经历过的共同现象。现在的中国经济增速，始终保持在合理区间运行。

2020年至2022年，中国经济顶住疫情冲击，年均GDP增速达4.5%左右，高于全球2.0%的平均水平，展现出强大韧性。2023年，中国在全球经济的比重保持在18%左右，作为全球第二大经济体的地位持续稳固。

如今，穿越疫情阴霾的中国经济，高质量发展扎实推进，长期向好的势头更趋明显——

看消费。

新春灯会、舞龙表演、庙会市集人头攒动，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆等地冰雪旅游火爆异常……这个龙年春节假期，国内旅游出游4.74亿人次，全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次。

这样一个“流动的中国”，消费复苏、活力充沛。

看产业。

1月1日，大型邮轮“爱达·魔都号”从上海吴淞口出发，开启商业首航；1月5日，江淮汽车旗下品牌交付全球首款钠电池量产车型；2月7日，我国第五座南极考察站——秦岭站正式开站……

今天的中国，传统产业转型升级，新兴产业蓬勃发展，未来产业蓄势待发，新质生产力加快成长。世界知识产权组织报告显示，去年中国在全球创新指数中的排名升至第12位。

这样一个“创新的中国”，大众、空客、奔驰等欧洲企业纷纷加码在华投资，有力佐证了“中国经济创新场”的巨大“磁力”。

看走势。

新时代10年，中国经济一路向前。2014年、2016年、2017年、2018年、2020年、2021年、2022年，GDP相继跨越60万亿元、70万亿元、80万亿元、90万亿元、100万亿元、110万亿元、120万亿元大关，接连迈上新台阶。

中国经济态势稳不稳？

先说物价。

2023年，在全球一些发达经济体面临1982年以来最高水平通货膨胀率难题的同时，中国经济不仅巩固了增量，也稳住了态势，物价总体温和上涨，老百姓的生活质量稳中有升。世界经济论坛执行董事萨迪娅?扎希迪观察到：“中国是世界上极少数没有受到高通胀困扰的大型经济体之一，且利率水平目前维持低位”。

再看安全。

去年，在不少国家陷入粮食危机、能源危机的情况下，中国粮食产量再创历史新高、能源供应保障总体平稳。特别是可再生能源发电的装机容量历史性超过火电，既体现了双碳转型的新进步，也带来了能源自给能力的新提升。

还有重点领域风险处置。

一国经济运行，总会遇到“前进中的问题、发展中的烦恼”。近几年，为统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，中国政府已经采取一系列有力措施。目前中国政府债务水平在国际上处于中游偏下水平，保交楼进展明显，350万套保交楼专项借款项目已交付超过300万套，稳定了市场预期。

动力足、活力强、底盘稳，“个头”越来越大、“筋骨”越来越强的中国经济，怎会态势不稳？！

事实充分表明并将继续表明：一切杂音改变不了中国经济的回升向好态势，改变不了国际社会有识之士对中国经济发展的信心。

中国德国商会最新调查结果显示：91%的德国企业计划继续在中国开展业务，54%的受访者计划在未来两年增加在华投资。

麦肯锡中国区主席倪以理表示：中国经济和企业在过去两年中提高了韧性，制定了应变计划，2024年中国经济“可能会出现一些惊喜”。

日前，国际货币基金组织(IMF)预测：2024年至2025年，中国经济增速将持续高于全球增速，显著高于发达经济体增速，在新兴经济体和发展中国家中持续位居前列。

理胜则事明。尽管中国经济增长当前存在一些周期性和结构性挑战，但只要尊重中国经济发展的历史方位、内在逻辑和客观规律，就会不言自明：中国经济始终充满活力和韧性，仍将持续成为全球经济增长的强有力引擎。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家：深化开展“碳压力”发展水平监测 助力实现“双碳”目标
　　人民网北京2月28日电 （记者夏晓伦）近年来，社会各界高度重视“双碳”发展，围绕“双碳”目标相关政策制定、理论与方法创新、优化路径设计等方面研究不断深化。 “区域碳排放目标科学制定是统筹考虑区域资源禀赋、产业结构、地区发展特点等综合要素的核心问题，也是支撑‘双碳’发展科学发展的重要指引，深化开展区域碳排放发展水平监测与目标科学制定意义重大。…
中科院院士欧阳明高：2030年新能源汽车保有量或达1亿辆 市场占有率超70%
　　人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）27日，中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛（2024）专家媒体交流会在北京钓鱼台大酒店举行。中国科学院院士欧阳明高在会中表示，新能源汽车市场占有率2024年将接近40%，2025年接近50%，2026年超过50%，新能源汽车占到市场的主导地位，预计到2030年，中国在新能源汽车保有量会达到1亿辆，年销量会达到2000万辆，市场占有率超过70%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部