人民网北京2月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会。会上中国贸促会新闻发言人杨帆表示，中韩经济联系密切，产业链供应链深度融合，中国企业高度重视在韩国的投资经营。

中国贸促会编写的《韩国营商环境报告2023》显示，2023年中资企业在韩国总体经营情况较好，56.3%的受访企业表示实现盈利，分别有48.2%和42.2%的受访企业表示营收和利润实现增长。受访中资企业对韩国营商环境表达了五方面期待：一是降低外资企业市场准入壁垒；二是提高涉企政策法规的稳定性和透明度；三是加大对在韩外资企业支持力度，保障外资企业平等享受支持政策；四是持续优化外资企业在韩用工环境；五是加强同中国在数字经济、清洁能源、新能源汽车等领域的创新合作。

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