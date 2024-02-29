世界银行副首席经济学家兼预测局局长阿伊汗·高斯（Ayhan Kose），在国际金融论坛（IFF）2月28日主办的2024年全球经济展望学术对话会上，呼吁新兴经济体应在2024年增加投资以加速全球经济复苏。

在此次对话会中，高斯系统地介绍了世界银行对2024年全球和地区经济增长的展望，还特别指出了加快投资对促进新兴和发展中经济体经济增长的重要性，并重点介绍了全球政策优先事项。他表示，2024年全球经济增长仍然面临诸多挑战，迅速并持续性地增加投资有助于快速恢复生产、提高劳动生产率、促进全球贸易、带动外国直接投资、降低通货膨胀率和消除贫困，并改善新兴市场和发展中经济体的财政和金融状况。

关于2024年的中国经济，高斯表示，中国面临的挑战是进行增长模式的转型，应尽快从投资和出口拉动的经济增长模式向消费和服务拉动的经济增长模式转变。高斯非常赞同当前中国采取的促进消费和增长模式转变的政策。他表示，“在短期内增强消费者信心，并通过坚定的改革推动增长模式转变，巩固中长期经济增长的预期对中国经济至关重要。”

高斯表示，尽管2023年受强劲的消费者需求拉动，美国经济增长强于预期，但高利率将抑制美国经济增长的势头。世界银行预测，2024年美国经济增长将放缓至1.6%。尽管美国总体通胀率在下降，但核心通胀率仍在上升，因此高斯估计美联储将在下半年降息。

高斯还提出，总体而言2024年上半年全球经济将出现自 1995 年以来最疲软的情况。由于地区冲突和地缘政治紧张局势、持续高利率、金融压力风险，主要经济体的增长将低于预期。2024年的全球经济增长还将受到贸易活动低迷的影响。世界银行预计全球经济将在2024年放缓至2.4%。

高斯分析称，2023年制造业生产下降和供应链中断导致 2023 年全球贸易持平，但全球贸易在经历了 2023 年的超低增长后有望回升。

根据世界银行最新发布的《全球经济展望》报告，许多新兴经济体各项投资正在快速增长，但是有投资放缓的趋势。他建议新兴经济体的政府通过更加全面大胆地促进投资来推动经济复苏。他表示，现在降低投资将严重阻碍全球气候相关目标的实现和其他可持续发展目标的达成。

在谈到政策优先事项时，高斯表示应通过加强全球合作，应对气候变化、确保全球粮食安全、解决债务问题和防止贸易脱钩。各国政策制定者还应改善财政和货币政策，以应对债务与投资需求之间的权衡，缩小性别差距，提高女性在社会经济中的参与度。

(责编：董童、李源)

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