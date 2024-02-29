全球最大的移动通讯展会之一的MWC世界移动通信大会于2月26日在巴塞罗那举办，今年大会重点围绕5G和AI等话题展开。高通公司继续亮相MWC，并带来多款加速5G与AI融合的新产品。此外，高通还携手中国合作伙伴，带来无线连接、AI、汽车、XR、手机、5G Advanced、6G等领域的前沿突破和合作成果。

高通公司总裁兼CEO安蒙在MWC期间举行的GTI国际产业大会上与行业嘉宾展开对话。（受访者供图）

在MWC期间举行的GTI国际产业大会上，高通公司总裁兼CEO安蒙谈到，网络在提供连接和感知能力的同时，也正成为全新的计算引擎；生成式AI正在变革终端侧用户体验，生成式AI赋能的AI PC能更好地理解用户需求，生成式AI赋能的汽车能让用户直接用自然语言与汽车对话，生成式AI还将改变网络运行的方式，为千行百业带来全新机遇。

在本次MWC上，高通带来多项聚焦生成式AI落地应用和未来趋势的展示，尤其是在智能手机的落地应用。例如，在Android智能手机上运行的多模态语言模型，以及展示在Android智能手机上运行的LoRA模型。此外，有多家高通合作伙伴在MWC 2024展示基于第三代骁龙8的智能旗舰手机。

据悉，高通全新的的骁龙X Elite平台的AI能力，可在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型，其AI处理速度是竞品的4.5倍。本次MWC 2024中，高通也演示了在基于骁龙X Elite的Windows PC设备上运行音频推理多模态大模型。

此外，高通正在为开发者提供可支持广泛AI终端品类的工具和软件。今年MWC首日发布的高通AI Hub为骁龙和高通平台提供了超过75个优化AI模型，助力开发者轻松为Android应用程序添加个性化定制的终端侧AI。

高通中国区董事长孟樸在表示，尽管当下大部分生成式AI是在云端运行，但终端侧生成式AI正在快速演进。只有让我们触手可及的智能手机、移动PC、网联汽车等终端随时随地运行生成式AI，才能推动生成式AI的广泛应用。这一趋势不仅会推动终端的持续升级，为市场带来新的增长周期，还将拓展整个智能终端市场的规模，涵盖AI PC、智能汽车等。其中，智能手机有望成为生成式AI发展最快的领域之一。能够在本地运行生成式AI模型的能力，不仅将助推旗舰终端市场增长，同时会扩展至更多新一代经济型终端，加速终端侧AI普及。

“高通将继续携手全球以及中国产业伙伴，致力于拓展终端侧AI在下一代PC、智能手机、软件定义汽车、XR设备和物联网等领域的规模化商用，让智能计算无处不在。”孟樸说。

(责编：曹淼、李源)

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