人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高通携手中国伙伴在MWC展示创新成果

2024年02月29日11:12 | 来源：人民网
小字号

全球最大的移动通讯展会之一的MWC世界移动通信大会于2月26日在巴塞罗那举办，今年大会重点围绕5G和AI等话题展开。高通公司继续亮相MWC，并带来多款加速5G与AI融合的新产品。此外，高通还携手中国合作伙伴，带来无线连接、AI、汽车、XR、手机、5G Advanced、6G等领域的前沿突破和合作成果。

高通携手中国伙伴在MWC展示创新成果（受访者供图）

高通公司总裁兼CEO安蒙在MWC期间举行的GTI国际产业大会上与行业嘉宾展开对话。（受访者供图）

在MWC期间举行的GTI国际产业大会上，高通公司总裁兼CEO安蒙谈到，网络在提供连接和感知能力的同时，也正成为全新的计算引擎；生成式AI正在变革终端侧用户体验，生成式AI赋能的AI PC能更好地理解用户需求，生成式AI赋能的汽车能让用户直接用自然语言与汽车对话，生成式AI还将改变网络运行的方式，为千行百业带来全新机遇。

在本次MWC上，高通带来多项聚焦生成式AI落地应用和未来趋势的展示，尤其是在智能手机的落地应用。例如，在Android智能手机上运行的多模态语言模型，以及展示在Android智能手机上运行的LoRA模型。此外，有多家高通合作伙伴在MWC 2024展示基于第三代骁龙8的智能旗舰手机。

据悉，高通全新的的骁龙X Elite平台的AI能力，可在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型，其AI处理速度是竞品的4.5倍。本次MWC 2024中，高通也演示了在基于骁龙X Elite的Windows PC设备上运行音频推理多模态大模型。

此外，高通正在为开发者提供可支持广泛AI终端品类的工具和软件。今年MWC首日发布的高通AI Hub为骁龙和高通平台提供了超过75个优化AI模型，助力开发者轻松为Android应用程序添加个性化定制的终端侧AI。

高通中国区董事长孟樸在表示，尽管当下大部分生成式AI是在云端运行，但终端侧生成式AI正在快速演进。只有让我们触手可及的智能手机、移动PC、网联汽车等终端随时随地运行生成式AI，才能推动生成式AI的广泛应用。这一趋势不仅会推动终端的持续升级，为市场带来新的增长周期，还将拓展整个智能终端市场的规模，涵盖AI PC、智能汽车等。其中，智能手机有望成为生成式AI发展最快的领域之一。能够在本地运行生成式AI模型的能力，不仅将助推旗舰终端市场增长，同时会扩展至更多新一代经济型终端，加速终端侧AI普及。

“高通将继续携手全球以及中国产业伙伴，致力于拓展终端侧AI在下一代PC、智能手机、软件定义汽车、XR设备和物联网等领域的规模化商用，让智能计算无处不在。”孟樸说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年度“中国科学十大进展”发布
　　人民网北京2月29日电 （记者赵竹青）2月29日，国家自然科学基金委员会发布了2023年度“中国科学十大进展”，主要分布在生命科学和医学、人工智能、量子、天文、化学能源等科学领域。它们分别为： 进展1：人工智能大模型为精准天气预报带来新突破。…
2023年国内游客出游总花费达49133亿元
　　人民网北京2月29日电 （记者王连香）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。数据显示，全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部