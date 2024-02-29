人民网北京2月29日电 （记者王连香）今日，中国民航局举行2月例行新闻发布会，介绍《新时代新征程谱写交通强国民航新篇章行动纲要》、2023全国两会民航建议提案完成情况。会上，中国民航局发展计划司司长张清表示，今年以来，民航运输生产开局良好。1月份，全行业完成运输总周转量116.1亿吨公里，同比增长57.1%，较2019年同期增长9.3%；完成旅客运输量5731.8万人次，同比增长44.1%，较2019年同期增长7.3%，民航客运恢复程度达到疫情以来月度新高；完成货邮运输量75.3万吨，同比增长53.9%，较2019年同期增长12.2%，民航货运规模连续六个月超过疫情前水平。

张清介绍，今年春运启动以来，中国民航局成立民航局春运工作专班，提前对春运形势进行研判分析，周密安排部署民航春运工作。从数据看，今年春运以来（截至2月27日，农历正月十八），民航累计运输旅客7020万人次，日均213万人次，比2023年春运同期增长56.3%，比2019年增长16.6%；累计保障航班56.8万班，日均保障17222班，比2023年春运同期增长29.8%，比2019年增长3.7%。

展望全年，张清表示，随着民航市场主体元气逐渐恢复，生产运行秩序回归正常，行业发展动能进一步积蓄，支持高质量发展的要素条件不断增多，我国民航将进入持续快速健康发展的新周期。2024年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数，货邮同比预计实现小幅增长。

(责编：王连香、吕骞)

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