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1688登顶苹果应用商店免费榜

2024年02月29日14:21 | 来源：中国网科技
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原标题：平替的胜利：1688登顶苹果应用商店免费榜

2月29日，源头厂货直销平台1688登顶苹果应用商店免费榜。这是1688在一年内第二次成为苹果手机排名第一的APP。

平替消费热潮，叠加春节后生意人忙进货，是这次1688登顶的主要原因。这也反映出经济在加速回暖、生意人信心十足，源头厂货在当下更受消费者追捧。

目前1688的主要买家是“00后”为代表的“Z世代”和一二线城市年轻的新中等收入群体。买家年龄平均25岁，女性居多。

近年来，钱包还没有鼓起来的“Z世代”和钱包有点瘪了的新中等收入群体，对直连源头厂货的平替消费激增，直接推动1688在买家数和商家数上持续打破公司成立24年来的历史纪录。

平替热潮在刚过去的龙年春节达到一个高点。从腊月二十三(2月2日)至正月十五(2月24日)，1688 上“平替”相关的关键词搜索次数同比去年春节同期增长了2538%，相当于超25倍。

(责编：董童、李源)
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