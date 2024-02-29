人民网记者 乔雪峰

民航业作为国家重要战略产业，是交通强国建设的重要组成，是推进中国式现代化的重要支撑。

近年来，我国民航发展实现了历史性飞跃，安全运行平稳可控，建成了经济可靠的设施体系、系统完备的技术体系、统筹高效的管理体系和优质便捷的服务体系，国际地位和影响力大幅提升，基础性、先导性、战略性支撑作用更加凸显。

2月29日，民航局发展计划司司长张清在新闻发布会上表示，奋力谱写交通强国建设民航新篇章，既是有力服务支撑国家重大战略、更好促进区域经济社会发展、充分满足人民美好航空出行需求的客观需要，也是推动民航核心能力全面提档升级，支撑交通强国建设的内在要求。

数据显示，我国民用机场超过700个（其中运输机场259个），民用飞机超过7400架（其中运输飞机4270架），空管保障年起降架次1100万以上，运输规模连续18年位居全球第二，对全球航空运输增长的贡献率超过20%，旅客周转量在综合交通占比三分之一，货物进出口总值航空分担率约20%。

民航经济运行呈现安全有序恢复态势

行业高质量发展取得新的进展

近年来，在新冠疫情等多方面因素影响下，民航业发展受到了巨大冲击。面对复杂的环境和严峻的挑战，民航全行业坚持稳中求进，统筹发展与安全，牢牢守住航空安全底线，民航经济运行呈现安全有序恢复态势，行业高质量发展取得新的进展。

数据显示，2023年，民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为1188亿吨公里、6.2亿人次、735万吨，同比分别增长98.3%、146.1%、21.0%，分别恢复到2019年同期的91.9%、93.9%、97.6%，行业运输规模基本恢复至疫情前水平，行业发展逐步重回增长轨道。

“党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化强国、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。”张清表示，在新时代新征程上，我国民航仍将处于战略成长期，也将面临破解行业深层次矛盾问题、应对外部环境影响等多重挑战。

据张清介绍，按照党的二十大部署，2035年我国基本实现现代化，人均GDP将超过2.5万美元，年人均乘机次数将超过1次，航空人口规模有望超过4亿，年旅客运输量将达到15亿人次。从保障能力看，根据测算，2035年我国运输机场旅客吞吐量和保障起降架次将超过30亿人次、3000万架次，对民航机场、空管基础设施提出更高要求。

近日，为深入贯彻党的二十大精神，全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署，进一步坚定战略自信、凝聚发展共识、提振行业发展信心，奋力谱写交通强国建设民航新篇章，更好服务社会主义现代化强国建设，民航局特制定《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》（以下简称《纲要》）。

《纲要》包括形势背景、总体要求、战略任务、保障措施四部分，共有九个方面内容。总体思路架构可以总结为“123355666”，即“1个战略目标、2大任务、3个注重、3个转变、5个一流、5方面评价指标、6个发展导向、6大体系、6大工程”。

在发展目标方面，《纲要》提出，到2035年建成航空运输强国，到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的一流航空运输强国。

“《纲要》是新时代新征程指引民航业高质量发展的纲领性文件和行动指导。”张清表示，下一步，民航局将聚焦民航高质量发展这一首要任务和服务构建新发展格局这一战略任务，按照《纲要》部署的发展目标和重点任务，结合五年规划压茬推进，确保各项目标任务落实落地，努力当好中国式现代化的开路先锋，奋力谱写交通强国建设民航新篇章，更好服务社会主义现代化强国建设。

民航运输生产开局良好

我国民航将进入持续快速健康发展的新周期

今年以来，民航运输生产开局良好，春运期间，民航多项数据更是创下新高。

数据显示，1月份，民航全行业完成运输总周转量116.1亿吨公里，同比增长57.1%，较2019年同期增长9.3%；完成旅客运输量5731.8万人次，同比增长44.1%，较2019年同期增长7.3%，民航客运恢复程度达到疫情以来月度新高；完成货邮运输量75.3万吨，同比增长53.9%，较2019年同期增长12.2%，民航货运规模连续六个月超过疫情前水平。

张清表示，今年春运启动以来，民航局成立春运工作专班，提前对春运形势进行研判分析，周密安排部署民航春运工作。从数据看。今年春运以来（截至2月27日，农历正月十八），民航累计运输旅客7020万人次，日均213万人次，比2023年春运同期增长56.3%，比2019年增长16.6%；累计保障航班56.8万班，日均保障17222班，比2023年春运同期增长29.8%，比2019年增长3.7%。

张清进一步指出，展望全年，随着民航市场主体元气逐渐恢复，生产运行秩序回归正常，行业发展动能进一步积蓄，支持高质量发展的要素条件不断增多，我国民航将进入持续快速健康发展的新周期。2024年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数，货邮同比预计实现小幅增长。

加大资源供给

我国国际定期客运航班稳步恢复

国际航班的恢复情况如何？下一步有什么计划？对此，民航局运行监控中心副主任戴军表示，春运以来，我国国际定期客运航班稳步恢复，其中，2月12日至18日，中外航空公司执行国际定期客运航班5389班（每个往返记为1班），恢复至疫情前70.7%。

据了解，目前，国际定期客运航班共通航64个国家。新加坡、澳大利亚、阿联酋、英国、意大利、新西兰、土耳其、卡塔尔、埃及和孟加拉等22个国家航班量已超过疫情前水平，新增科威特、卢森堡、坦桑尼亚、塞尔维亚、巴布亚新几内亚5个通航国家。中美航班方面，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。

戴军指出，下一步民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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