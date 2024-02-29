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助力京津冀地区春耕生产 铁路部门全力抢装抢卸化肥

2024年02月29日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，近日，中国铁路北京局北京铁路物流中心多措并举抢卸化肥，帮助春耕物资快速运抵田间、助力春耕生产。

中国铁路北京局供图

将化肥从火车上卸下装车。中国铁路北京局供图

据介绍，进入2月份以来，由南方运来的化肥集中到达北京铁路物流中心管内徐水、定州、隆化、宣化、沙城等多个站点。这些春耕物资关乎粮食生产，关系到千家万户日常生活，为此，北京铁路物流中心高度重视，千方百计提供充足运力保障。

为确保化肥随到随卸，高效运输，北京铁路物流中心抓早赶前，加强与各收货客户的联系沟通，提早统计卸车需求、提早上报请车计划、提早明确接卸作业流程、提早清理货场通道，同时，针对2月份以来京津冀地区出现的大范围降雪冰冻天气，他们提前检查并整修存放化肥的仓库、雨棚等地墙壁屋顶，防止融雪湿潮造成化肥板结、肥力减弱等问题发生，保证了存储环境良好，为化肥运输开辟出了一条安全高效的“绿色通道”。

与此同时，该中心通过现车系统每日追踪化肥到达和在途数量，联合企业客户，在各站点储备充足的卸车人力、机具和接驳车辆，并采取机械卸车与人力作业相结合的方法，快速将化肥从火车卸至汽车，确保物资随到随走。此外，该中心还安排专业干部跟班作业，现场盯控关键作业流程，随时解决卸车过程中出现的各类问题。

在北京铁路物流中心的科学组织下，2月1日至2月28日期间共计接卸化肥10.5万吨，为春耕生产平稳有序提供了有力保障。

(责编：王连香、吕骞)
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