人民网北京2月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年第四季度电信服务质量的通告于日前公布，其中提到国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手已发布。

据介绍，2023年第四季度，工业和信息化部深化 App 用户权益保护。制定《移动互联网应用程序（App）合规开发管理测评规范》《小程序个人信息保护规范》等系列标准，指引企业依法合规经营。实施“SDK 用户权益保护行业协同联动计划”，组织评选移动互联网应用服务能力提升优秀案例，推动共建健康行业生态。发布国内首个个人信息保护 AI 大模型“智御”助手，为 App 开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题，公开通报 81 款违规 App 和 SDK，持续净化移动互联网服务环境。

2023年第四季度，工业和信息化部统筹调度全国应急通信力量，及时有效应对低温雨雪冰冻灾害、甘肃积石山地震等183起突发事件，有力保障救灾指挥部门和灾区人民群众通信畅通。开展2023年全国应急通信演练比武交流，切实提升专业队伍实战能力，筑牢应急通信“生命线、保障线、指挥线”。四季度，通信行业共投入应急通信保障人员29.2万人次、应急车辆5.65万台次，抢修恢复基站5824个、光缆155.4皮长公里，发送应急短信息4.9亿条。

同时，开展服务质量测评。对地图导航、网络视频、应用商店、即时通信、网盘服务、信息资讯等 6 类互联网信息服务开展用户满意度指数测评。总体看，互联网信息服务保持良好水平，满意度指数稳中有升。数据显示，5G 手机用户文件平均下载速率超 144Mbps，固定宽带用户访问网站的平均首包时延为 0.08 秒，观看视频的平均首次播放时延为 0.55 秒，用户体验为优。

(责编：申佳平、吕骞)

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