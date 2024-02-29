人民网北京2月29日电 （记者杨虞波罗）2月28日，国家邮政局在湖北武汉召开全国两会寄递安保“护城河”会议，就全系统全行业特别是环京“护城河”和重点省份做好2024年全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作进行再动员再部署。

会议指出，要突出工作重点，从严从紧从细抓好任务落实。各省（区、市）局要按照“外圈保内圈、内圈保核心”和“从严从紧、重点管控”原则，严格认真、扎实细致抓好重点任务措施落实。要确保寄递安全，督促企业严格落实寄递安全“三项制度”和进京邮件快件落地“二次安检”制度，严防各类禁寄物品流入寄递渠道。要强化安全监管，督促企业严格落实用电消防、车辆交通、机械操作等安全措施，认真开展行业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动。要维护行业稳定，抓紧排查行业内部涉稳风险，强化快递员群体合法权益保障。要保障寄递服务，督促企业严格落实寄递服务标准，保障网络稳定运行。做好应急准备，督促企业加强网络运行监测预警，完善各类预案，做好风险防范。要加强信息安全，督促企业深入开展网络安全风险排查工作，持续夯实信息安全基础。

会议强调，要加强组织领导，强化落实维护安全稳定责任。一是深入动员部署，形成“上下一盘棋、齐心抓安全”的工作局面。二是严格监管执法，督促企业对全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作落实情况进行全面自查检查，加强工作统筹，集中精力抓安全保稳定。三是强化联动处置，主动加强与公安、国家安全等部门协作，切实形成工作合力，强化各级邮政管理部门之间、邮政管理部门与企业之间、企业总部与所属企业之间的安保协调联动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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