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国家邮政局召开全国邮政市场监管工作会议

2024年02月29日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者杨虞波罗）今日，2024年全国邮政市场监管工作会议在湖北武汉召开。会议深入落实全国邮政管理工作会议部署，总结2023年工作，分析当前形势，部署2024年工作。

会议要求，要把握发展大势，坚定不移推动快递业高质量发展。去年年底召开的中央经济工作会议深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作，为做好当前和今后一个时期的经济工作提供了根本遵循和行动指南。全国邮政管理监管队伍要深刻领会党中央对经济形势的科学判断，把握高质量发展主题，坚持稳中求进、以稳促进、先立后破，不断推动行业畅通有序运行、持续锻造行业新的增长极、稳步提升可持续发展能力、努力实现高水平安全，坚决维护良好的市场秩序，加快培育和形成新质生产力，不断发挥行业服务生产、促进消费、畅通循环的先导性作用，更好服务经济社会高质量发展大局。

会议强调，2024年具体要做好8个方面工作，即深入推进农村寄递物流体系建设，持续实施快递服务现代农业品牌项目；加快推动快递嵌入产业链供应链，引导企业向综合物流服务提供商转型；有效保障快递员群体合法权益，提高从业人员的自豪感、使命感、幸福感；着力营造公平有序市场环境，抓好修订后的《快递市场管理办法》宣贯实施；大力提升本质安全水平，抓紧抓实行业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动；全力保障行业畅通稳定，保障网络有序运转；持续提升绿色发展水平，出台快递包装绿色转型“七项行动”工作任务清单；不断丰富快递市场准入政策供给。

会议还强调，要突出抓好4项发展工程和4个监管行动，即继续实施“一村一站”工程、农村电商与快递协同发展示范创建工程、“5312”工程、“四化”工程，开展服务质量“三治”专项行动、品牌快递合规经营负激励监管行动、快递行业推进劳动合同制度专项行动、安全生产治本攻坚三年行动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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