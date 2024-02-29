人民网北京2月29日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东29日在商务部例行新闻发布会上表示，中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是低价倾销，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。

有媒体提问，据报道，美国制造业联盟敦促美国政府采取措施，阻止从墨西哥进口低价中国汽车，该组织称这可能威胁到美国汽车企业的生存。请问商务部对此有何回应？

何亚东回应称，近年来，美方设置重重障碍，加征关税、限制参加政府采购、采取歧视性补贴政策等，严重阻碍中国汽车进入美国市场。与之形成鲜明对比的是，中国始终向全球汽车企业敞开大门。美国车企充分享受中国大市场的红利。事实上，美国品牌汽车在华销量远超中国品牌汽车在美销量。

美方推行贸易保护主义，大搞经贸问题政治化，把贸易壁垒的墙越砌越高，妨碍公平竞争，长远看也会阻碍美国汽车产业自身发展。希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，纠正非市场政策和做法，为汽车产业公平竞争和长远发展创造条件。

(责编：孙红丽、吕骞)

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