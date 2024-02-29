国家统计局：2023年我国城乡融合和区域协调发展步伐稳健
2024年02月29日16:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者杨曦）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报（以下简称公报）。公报显示，2023年我国城乡融合和区域协调发展步伐稳健。
2023年末，全国常住人口城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。
分区域看，全年东部地区生产总值652084亿元，比上年增长5.4%；中部地区生产总值269898亿元，增长4.9%；西部地区生产总值269325亿元，增长5.5%；东北地区生产总值59624亿元，增长4.8%。
全年京津冀地区生产总值104442亿元，比上年增长5.1%；长江经济带地区生产总值584274亿元，增长5.5%；长江三角洲地区生产总值305045亿元，增长5.7%。粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略深入推进。
(责编：杨曦、吕骞)
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