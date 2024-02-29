国家统计局：2023年我国绿色低碳转型深入推进
2024年02月29日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者杨曦）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报（以下简称公报）。公报显示，2023年，我国绿色低碳转型深入推进。
2023年全年，全国万元国内生产总值二氧化碳排放与上年持平。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量31906亿千瓦时，比上年增长7.8%。
在监测的339个地级及以上城市中，空气质量达标的城市占59.9%，未达标的城市占40.1%。
3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为89.4%，Ⅳ类断面比例为8.4%，Ⅴ类断面比例为1.5%，劣Ⅴ类断面比例为0.7%。
(责编：杨曦、吕骞)
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