原标题：阿里巴巴2025届春招信息公布：技术岗位占比超70% 可同时投递多个岗位

2月29日，阿里巴巴正式启动春季2025届校园招聘。据悉，阿里巴巴今年校招岗位中技术类占比超70%，海内外应届毕业生可同时投递多个岗位。阿里巴巴集团首席人才官蒋芳表示，“阿里巴巴将继续加强校园招聘，为优秀的年轻人提供发展机会。”

当天，阿里巴巴控股集团校招率先开启，招聘岗位类型包括研发、算法、技术、安全、公益等。在接下来的一个月中，阿里云、淘天、阿里国际、菜鸟、大文娱、高德、饿了么、钉钉等阿里巴巴旗下各集团、公司将陆续开启春季2025届校园招聘。毕业生可通过阿里巴巴招聘官网、公众号、内推等渠道投递简历、查询进度，网申通道将持续开放至3月中旬。

今年，阿里巴巴春招将面向2024年11月至2025年10月毕业的海内外应届毕业生，招聘研发、算法、运营、产品、物流等多种类型岗位，工作地分布在杭州、北京、上海、广州、深圳、成都等多个海内外城市。

值得注意的是，每位毕业生可同时投递阿里巴巴旗下业务集团和公司的多个岗位，提高应聘“命中率”。据了解，今年阿里春招的技术类岗位占比超过七成，显示了阿里巴巴持续加大技术领域投入的决心。

早在年前，包括淘天集团、阿里云、阿里国际数字商业集团、饿了么在内的多家业务集团、公司已开启“春招校园大使”计划。校园大使与企业招聘团队一起完成雇主推广、人才推荐、校园声音收集反馈等工作，同时，校园大使还能够获得包括专属内推机会、面试绿色通道等专属招聘福利。

(责编：董童、李源)

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