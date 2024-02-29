人民网北京2月29日电 （记者杨曦）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报（以下简称公报）。公报显示，2023年，我国经济发展新动能成长壮大。

2023年，全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%。

新能源汽车产量944.3万辆，比上年增长30.3%；太阳能电池（光伏电池）产量5.4亿千瓦，增长54.0%；服务机器人产量783.3万套，增长23.3%；3D打印设备产量278.9万台，增长36.2%。

规模以上服务业中，战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长7.7%。高技术产业投资比上年增长10.3%，制造业技术改造投资增长3.8%。电子商务交易额468273亿元，比上年增长9.4%。

网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。

全年新设经营主体3273万户，日均新设企业2.7万户。

(责编：杨曦、吕骞)

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