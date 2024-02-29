新华社北京2月29日电（记者胡喆）29日，国家自然科学基金委员会发布了2023年度“中国科学十大进展”：人工智能大模型为精准天气预报带来新突破、揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制、发现大脑“有形”生物钟的存在及其节律调控机制、农作物耐盐碱机制解析及应用、新方法实现单碱基到超大片段DNA精准操纵、揭示人类细胞DNA复制起始新机制、“拉索”发现史上最亮伽马暴的极窄喷流和十万亿电子伏特光子、玻色编码纠错延长量子比特寿命、揭示光感受调节血糖代谢机制、发现锂硫电池界面电荷存储聚集反应新机制。

2023年度“中国科学十大进展”主要分布在生命科学和医学、人工智能、量子、天文、化学能源等科学领域。国家自然科学基金委员会副主任兰玉杰表示，“中国科学十大进展”遴选活动旨在宣传我国基础研究重大进展，弘扬科学家精神，激发广大科技工作者的科学热情，开展科学普及，提升全民科学素养，为加快实现高水平科技自立自强夯实根基。

遴选活动自2005年启动以来已成功举办19届。本次活动由近100位相关学科领域专家从600多项科学研究成果中遴选出30项成果，在此基础上邀请包括中国科学院院士、中国工程院院士在内的2100多位基础研究领域高水平专家对30项成果进行投票，评选出10项重大科学研究成果，经国家自然科学基金委员会咨询委员会审议，最终确定了入选2023年度“中国科学十大进展”的成果名单。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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