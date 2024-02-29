央行：境外投资者可通过柜台渠道投资银行间债券
2024年02月29日17:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），自2024年5月1日施行。
《通知》进一步明确了哪些内容？中国人民银行有关负责人表示，一是明确柜台业务品种和交易方式。已在银行间债券市场交易流通的各类债券品种，在遵守投资者适当性要求的前提下，可通过柜台投资交易。二是优化对投资者开户的管理规则。已在银行间债券市场开立账户的投资者，可在柜台业务开办机构开立债券账户。三是境外投资者可通过柜台渠道投资。获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。
(责编：罗知之、吕骞)
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