人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），自2024年5月1日施行。

投资者如何通过柜台投资交易国债、地方政府债？中国人民银行有关负责人表示，目前，全国有30家商业银行开办了柜台债券业务，投资者可通过柜台业务开办机构的营业网点或电子渠道申请开立柜台债券账户，柜台业务开办机构提供债券报价交易、登记托管、结算清算和债券查询等服务。柜台业务开办机构为个人和企业提供柜台债券业务服务的，主要以国债、地方政府债和政策性金融债为主。

(责编：罗知之、吕骞)

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