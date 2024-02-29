人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），自2024年5月1日施行。

柜台债券业务对促进债券市场高质量发展有哪些意义？中国人民银行有关负责人表示，一是有利于拓宽居民投资渠道。目前，我国居民直接持有的政府债券规模较小，与成熟债券市场相比，还有很大提升空间。通过柜台渠道投资债券市场，可以将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入。

二是有利于优化融资结构。截至2023年末，我国债券市场余额158万亿元，是全球第二大债券市场。加快发展柜台债券业务，有利于促进直接融资发展，优化金融体系结构。

三是有利于多层次债券市场发展。柜台债券业务是银行间债券市场向零售金融和普惠金融的延伸。与集中统一的金融基础设施相比，柜台开办机构可为各类投资者提供债券托管、做市、担保品管理、清算结算一体化等各种灵活多元的综合性服务，提升市场活跃性，促进市场分层。

(责编：罗知之、吕骞)

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