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央行：柜台业务开办机构应充分揭示产品或者服务风险

2024年02月29日17:37 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），自2024年5月1日施行。

柜台业务投资者适当性管理和风险防范措施有哪些？中国人民银行有关负责人表示，柜台业务开办机构应当做好四个方面工作：一是建立投资者适当性管理制度，了解投资者风险识别及承受能力，向具备相应能力的投资者提供适当债券品种的销售和交易服务。二是充分揭示产品或者服务的风险，不得诱导投资者投资与其风险承受能力不相适应的债券品种和交易品种。三是加强柜台业务内控管理和系统建设，严格规范柜台债券交易流转、托管结算、信息安全等相关操作流程。四是明确与投资者之间的风险权责关系，完善纠纷处理机制。

(责编：罗知之、吕骞)
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