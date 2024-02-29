外汇局：1月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42344亿元
2024年02月29日17:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2024年1月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42344亿元，同比增长23%。
其中，货物贸易出口20224亿元，进口16094亿元，顺差4130亿元；服务贸易出口2178亿元，进口3848亿元，逆差1671亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1754亿元，运输服务进出口规模1674亿元，其他商业服务进出口规模1092亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模617亿元。
按美元计值，2024年1月，我国国际收支货物和服务贸易出口3153亿美元，进口2806亿美元，顺差346亿美元。
(责编：罗知之、吕骞)
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