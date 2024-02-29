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我国首个自营超深水大气田“深海一号”二期综合处理平台安装完成

2024年02月29日18:07 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者杜燕飞）我国首个自营超深水大气田“深海一号”二期综合处理平台海上安装作业28日全部完成，标志着我国南部海域首个“四星连珠”海上天然气田生产集群建成。

“深海一号”二期综合处理平台安装完成后与崖城生产平台连接呈“四星连珠”。受访者供图

“深海一号”二期综合处理平台安装完成后与崖城生产平台连接呈“四星连珠”。受访者供图

“深海一号”二期工程综合处理平台由下部导管架和上部生产设施组成，总高约136米，相当于近49层居民楼高度，总重量超过1.4万吨，相当于9000余辆小汽车的重量。完成本次吊装的上部生产设施总重超过7500吨，甲板片投影面积相当于5个标准篮球场大小。高度超过100米的导管架“底座”，已提前安装在近90米深的海底，并通过12根钢桩打入海床之下105米。

“深海一号”二期综合处理平台安装完成。受访者供图

“深海一号”二期综合处理平台安装完成。受访者供图

据中国海油“深海一号”二期项目经理刘康介绍，此次安装成功的“深海一号”二期综合处理平台，是接收处理深水油气的关键设施，它与崖城气田生产平台共同构成的“四星连珠”海上天然气生产集群，将成为我国南部海域海上天然气处理和集输的一个中心枢纽，为进一步提升我国海上天然气产能奠定基础。

“蓝鲸7500”起重船吊装“深海一号”二期综合处理平台最后一个组块。受访者供图

“蓝鲸7500”起重船吊装“深海一号”二期综合处理平台最后一个组块。受访者供图

据了解，“深海一号”超深水大气田于2021年6月投产，天然气探明地质储量超千亿立方米，是我国目前自主开发的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水大气田。“深海一号”二期工程全面投产后，可使“深海一号”超深水大气田储量从1000亿立方米提升至1500亿立方米，年产量从30亿立方米提升至45亿立方米。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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