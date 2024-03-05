人民网北京3月5日电 （欧阳易佳）惊蛰时节，万物复苏。春天的脚步越来越近，在重庆，一列列开往春天的列车缓缓驶出站台，在轰鸣声中穿梭于不同的城市街景之间。从古色古香到现代都市，从数字城市到智慧城市，穿越未来，美好已至。我们一路前行，不负春光，用新的速度，用爱的温度，助力千行万业，让AI温暖世界，每一站都是盎然的春天。

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