人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

朱江明：我想打造一家更伟大的公司

2024年03月06日08:44 | 来源：央广网
小字号

原标题：央广网看浙商 | 朱江明：我想打造一家更伟大的公司

3月2日，零跑C10上市暨24年全新产品全家桶发布会在浙江杭州运河文化发布中心举行。发布会上，零跑创始人、董事长、CEO朱江明现场揭晓最新车型C10及全新C11、全新C01、全新T03售价。

作为一家从IT行业跨界造车的新势力车企，近年来，零跑坚持全域自研掌握核心技术，这样的理念源于朱江明——一个技术出身企业家的信念：“坚持技术自研，才能造有灵魂的车。”理工男的浪漫被认真呵护和严谨实现，成立仅两年多，零跑就成为了继特斯拉之后，全球第二家拥有智能电动汽车完整自主研发能力的厂商。

零跑的“零”象征着在这片创新沃土没有任何束缚，是一种无限可能，给予朱江明去充盈它的动力，也留给未来足够多的想象空间。

从牵手斯特兰蒂斯集团（Stellantis）努力出海，再到此次全系产品焕新，零跑汽车所展现的企业产品理念不仅体现了对创新拼搏的追求，更凝聚了朱江明浙商精神的核心价值。央广网记者现场采访了朱江明，了解他在如今竞争激烈的电动汽车市场中，如何用敢于冒险、勇于创新的浙商品质为企业发展持续注入动能。

运河边，经历了三个小时的发布会和媒体交流会，记者在朱江明眼里未能看到疲惫。接受采访时，朱江明带着他保持了整场的沉稳得体，但每当涉及他感兴趣的话题时，那股欣喜也会毫无掩饰地从眼神里流露。

朱江明认为浙商有吃苦耐劳的精神，经商的头脑，同时也具备了做企业家的思维。他是浙江义乌人，义乌人的经商理念给了他很多启发，也影响了他后续的做法。“大学毕业分配工作两年后，我就下海经商开始做‘大华’。”在经营“大华”的二十年里朱江明从零开始将企业做成了安防领域全球第二。

创立零跑之前，朱江明是全球安防龙头企业大华股份联合创始人，将“大华”带到了新的高度后，他又有了一个千亿梦想。“安防产品全球总量仅有千亿规模，所以要选择一个新行业。”

零跑的“零”是从零开始，浙江商人在达到一定高度后会把一切又归为零，把终点再变成新起点，所以他们只能不停奔跑。

2015年西班牙街头，朱江明看着行驶在路上的一辆辆雷诺电动汽车，他开始对汽车产生了兴趣。大部分商人存在不同领域的限制，对于工程师出身的朱江明则不同，他透过“安防”与“新能源汽车”字眼间的格格不入，发现了深层次人工智能算法、数据和硬件技术的纠缠相通。“大华”积累的技术优势，都成为了后来零跑的重要积淀。

“在2015年的时候，我有了一个新的目标，我想要重新打造一家更伟大的公司。”朱江明开始进军未来前景广阔的电动汽车行业，并付出了八年的艰辛努力。这中间他目睹了许多友商企业在这一赛道上的离开，“然而，相信通过我们的不懈努力，零跑有望再次脱颖而出。”朱江明充满信心地告诉记者。

作为典型的浙商代表，浙江的营商环境深深影响了朱江明，他也希望回馈家乡。朱江明表示：“我的创业历程都发生在浙江，零跑在浙江拥有金华和杭州钱塘区两个制造基地。”他感恩浙江的营商环境和这里孕育的人才：“有了这些基础，我们成功的概率也变大了。”

朱江明进一步表示：“零跑目前有一万多名正式员工，是金华2023年工业产值最大的一家企业，同时也是纳税前十的企业。”在不久的将来，他有信心让自己的企业继续成为杭州、金华地区产值和税收的龙头企业。“我们在一起做事业。”朱江明深感政府和企业是一家人。

跑赢冬天跑在2024年，对于未来，他曾在金华十条重点产业链推进大会上发言：“新能源汽车市场竞争激烈，零跑做好了充分准备，具备好的产品，以及自己的核心零部件支撑，我们对2024年发展充满信心。”

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年经济增速设定为5%左右 释放哪些信号？
　　海报设计：马婷 3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）明确，2024年的国内生产总值（GDP）预期增长目标为5%左右，与去年预期增长目标相同。 作为经济发展“风向标”之一，经济增速再定为5%左右，释放什么信号？ 政府工作报告指出，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。…
2024年春运中国跨区域人员流动量预计超84亿人次
　　历时40天的春运将于3月5日结束，在这40天里，探亲流、务工流、学生流、旅游流等几大客流叠加，人潮涌动的春运大军活跃在神州大地上，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。 人员流动空前活跃，出行总量创历史同期新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部