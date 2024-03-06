原标题：央广网看浙商 | 朱江明：我想打造一家更伟大的公司

3月2日，零跑C10上市暨24年全新产品全家桶发布会在浙江杭州运河文化发布中心举行。发布会上，零跑创始人、董事长、CEO朱江明现场揭晓最新车型C10及全新C11、全新C01、全新T03售价。

作为一家从IT行业跨界造车的新势力车企，近年来，零跑坚持全域自研掌握核心技术，这样的理念源于朱江明——一个技术出身企业家的信念：“坚持技术自研，才能造有灵魂的车。”理工男的浪漫被认真呵护和严谨实现，成立仅两年多，零跑就成为了继特斯拉之后，全球第二家拥有智能电动汽车完整自主研发能力的厂商。

零跑的“零”象征着在这片创新沃土没有任何束缚，是一种无限可能，给予朱江明去充盈它的动力，也留给未来足够多的想象空间。

从牵手斯特兰蒂斯集团（Stellantis）努力出海，再到此次全系产品焕新，零跑汽车所展现的企业产品理念不仅体现了对创新拼搏的追求，更凝聚了朱江明浙商精神的核心价值。央广网记者现场采访了朱江明，了解他在如今竞争激烈的电动汽车市场中，如何用敢于冒险、勇于创新的浙商品质为企业发展持续注入动能。

运河边，经历了三个小时的发布会和媒体交流会，记者在朱江明眼里未能看到疲惫。接受采访时，朱江明带着他保持了整场的沉稳得体，但每当涉及他感兴趣的话题时，那股欣喜也会毫无掩饰地从眼神里流露。

朱江明认为浙商有吃苦耐劳的精神，经商的头脑，同时也具备了做企业家的思维。他是浙江义乌人，义乌人的经商理念给了他很多启发，也影响了他后续的做法。“大学毕业分配工作两年后，我就下海经商开始做‘大华’。”在经营“大华”的二十年里朱江明从零开始将企业做成了安防领域全球第二。

创立零跑之前，朱江明是全球安防龙头企业大华股份联合创始人，将“大华”带到了新的高度后，他又有了一个千亿梦想。“安防产品全球总量仅有千亿规模，所以要选择一个新行业。”

零跑的“零”是从零开始，浙江商人在达到一定高度后会把一切又归为零，把终点再变成新起点，所以他们只能不停奔跑。

2015年西班牙街头，朱江明看着行驶在路上的一辆辆雷诺电动汽车，他开始对汽车产生了兴趣。大部分商人存在不同领域的限制，对于工程师出身的朱江明则不同，他透过“安防”与“新能源汽车”字眼间的格格不入，发现了深层次人工智能算法、数据和硬件技术的纠缠相通。“大华”积累的技术优势，都成为了后来零跑的重要积淀。

“在2015年的时候，我有了一个新的目标，我想要重新打造一家更伟大的公司。”朱江明开始进军未来前景广阔的电动汽车行业，并付出了八年的艰辛努力。这中间他目睹了许多友商企业在这一赛道上的离开，“然而，相信通过我们的不懈努力，零跑有望再次脱颖而出。”朱江明充满信心地告诉记者。

作为典型的浙商代表，浙江的营商环境深深影响了朱江明，他也希望回馈家乡。朱江明表示：“我的创业历程都发生在浙江，零跑在浙江拥有金华和杭州钱塘区两个制造基地。”他感恩浙江的营商环境和这里孕育的人才：“有了这些基础，我们成功的概率也变大了。”

朱江明进一步表示：“零跑目前有一万多名正式员工，是金华2023年工业产值最大的一家企业，同时也是纳税前十的企业。”在不久的将来，他有信心让自己的企业继续成为杭州、金华地区产值和税收的龙头企业。“我们在一起做事业。”朱江明深感政府和企业是一家人。

跑赢冬天跑在2024年，对于未来，他曾在金华十条重点产业链推进大会上发言：“新能源汽车市场竞争激烈，零跑做好了充分准备，具备好的产品，以及自己的核心零部件支撑，我们对2024年发展充满信心。”

(责编：董童、李源)

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