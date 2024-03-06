人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

光大银行：施足“金融底肥” 服务春耕备耕

2024年03月06日16:45 | 来源：人民网
小字号

据光大银行官网消息，为积极响应中央一号文件以及国务院常务会议关于春耕备耕工作部署，该行按照重要时节、重点区域、重要渠道的“三重”原则，进一步加强与农担公司、农服平台、核心企业等第三方的合作，充分发挥“阳光金种贷”“阳光金粮贷”“阳光惠农贷”等产品优势，灵活、高效满足农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场、个体农户的资金需求，让“金融底肥”精准滋养沃野良田。

据了解，截至2024年2月末，光大银行涉农贷款余额超4600亿元，较年初增长超100亿元；粮食重点领域贷款余额310亿元，较年初增长32亿元。

黑龙江秋慧丰农业服务有限公司是一家从事农业生产、经营、管理、科研的社会化服务企业。光大银行黑龙江分行以省财政厅提出的“互联网+金融”解决政府采购支付课题为突破口，借助“阳光政采贷”产品优势，为该企业投放贷款630万元。取得融资支持后，2024年开春，该公司全身心地投入到了黑土地保护、无人机航化作业等农业服务项目中。

惊蛰过后，雨水丰沛，中国大部分地方都开始进入春耕时节。而在东北，虽然大规模春耕生产还有一段时间，但哈尔滨双城区永胜镇大刘家屯的村民们早已开足马力，提前掀起了备耕热潮。种植户唐先生计划在2024年进一步扩大种植规模，但购买种子、化肥、农机具等生产必需品后，尚有部分资金缺口。光大银行黑龙江分行通过农服平台得知此事后，派出一支农贷业务小组，通过上门服务，为唐先生发放了50万元的阳光助农贷款，及时解决了他扩大种植面积的资金需求。“多亏了光大银行，不愁资金，我才能放心种地！”提到这次贷款经历，唐先生激动的心情溢于言表。

据悉，截至2月末，该行已向近1100余户农户提供春耕备耕资金5.79亿元，较去年同期提升2.83亿元。

此外，为助力重庆市丘陵山区高标准农田改造提升示范项目有效推进，光大银行重庆分行由分行班子成员牵头，形成针对中标施工单位、物资供应商的模式化授信方案，高效满足其在项目开展过程中的合理融资需求，有利于项目按时保质保量完工。截至目前，该行已向高标准农田模式化项目专项批复贷款3笔、累计金额7000余万元，涉及铜梁区、奉节县、合川区三个区县的高标准农田改造提升。

某种业龙头企业是全球领先的农业科技创新企业，业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产和销售等。在前期良好合作的基础上，2024年2月，光大银行北京分行再次为该企业发放中长期贷款10亿元，为其作物及种子生产提供了有力金融支持，更为春耕期间粮食稳生产、保供应提供了有力保障。自合作以来，该行已累计为企业投放涉农贷款27.9亿元。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
马永生委员：加快培育新质生产力 以新优势引领能源产业转型升级
　　发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。随着2024年全国两会拉开帷幕，“新质生产力”成为代表委员们热议的话题。…
5%左右，是一个积极向上、奋力一跳能够实现的目标
　　人民网北京3月6日电 （方经纶）十四届全国人大二次会议3月6日下午3时在梅地亚中心举行记者会，相关部门负责人就发展改革、财政预算、商务、金融证券等问题回答中外记者提问。 会上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是党中央、国务院在综合平衡基础上兼顾当前和长远、需要和可能提出的，是经过科学论证的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部