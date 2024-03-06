据光大银行官网消息，为积极响应中央一号文件以及国务院常务会议关于春耕备耕工作部署，该行按照重要时节、重点区域、重要渠道的“三重”原则，进一步加强与农担公司、农服平台、核心企业等第三方的合作，充分发挥“阳光金种贷”“阳光金粮贷”“阳光惠农贷”等产品优势，灵活、高效满足农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场、个体农户的资金需求，让“金融底肥”精准滋养沃野良田。

据了解，截至2024年2月末，光大银行涉农贷款余额超4600亿元，较年初增长超100亿元；粮食重点领域贷款余额310亿元，较年初增长32亿元。

黑龙江秋慧丰农业服务有限公司是一家从事农业生产、经营、管理、科研的社会化服务企业。光大银行黑龙江分行以省财政厅提出的“互联网+金融”解决政府采购支付课题为突破口，借助“阳光政采贷”产品优势，为该企业投放贷款630万元。取得融资支持后，2024年开春，该公司全身心地投入到了黑土地保护、无人机航化作业等农业服务项目中。

惊蛰过后，雨水丰沛，中国大部分地方都开始进入春耕时节。而在东北，虽然大规模春耕生产还有一段时间，但哈尔滨双城区永胜镇大刘家屯的村民们早已开足马力，提前掀起了备耕热潮。种植户唐先生计划在2024年进一步扩大种植规模，但购买种子、化肥、农机具等生产必需品后，尚有部分资金缺口。光大银行黑龙江分行通过农服平台得知此事后，派出一支农贷业务小组，通过上门服务，为唐先生发放了50万元的阳光助农贷款，及时解决了他扩大种植面积的资金需求。“多亏了光大银行，不愁资金，我才能放心种地！”提到这次贷款经历，唐先生激动的心情溢于言表。

据悉，截至2月末，该行已向近1100余户农户提供春耕备耕资金5.79亿元，较去年同期提升2.83亿元。

此外，为助力重庆市丘陵山区高标准农田改造提升示范项目有效推进，光大银行重庆分行由分行班子成员牵头，形成针对中标施工单位、物资供应商的模式化授信方案，高效满足其在项目开展过程中的合理融资需求，有利于项目按时保质保量完工。截至目前，该行已向高标准农田模式化项目专项批复贷款3笔、累计金额7000余万元，涉及铜梁区、奉节县、合川区三个区县的高标准农田改造提升。

某种业龙头企业是全球领先的农业科技创新企业，业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产和销售等。在前期良好合作的基础上，2024年2月，光大银行北京分行再次为该企业发放中长期贷款10亿元，为其作物及种子生产提供了有力金融支持，更为春耕期间粮食稳生产、保供应提供了有力保障。自合作以来，该行已累计为企业投放涉农贷款27.9亿元。

(责编：董童、李源)

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