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2024年春运圆满收官 民航累计运输旅客超8300万人次

人民网记者 乔雪峰
2024年03月06日18:00 | 来源：人民网
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3月5日，为期40天的春运落下帷幕。春运期间，我国民航运输持续高位运行，多项指标创历史新高。

记者从民航局获悉，2024年春运期间（1月26日-3月5日），全国民航累计运输旅客8345万人次，日均超过208.6万人次，较2023年春运增长51.1%，较2019年增长14.5%，旅客运输量创历史新高；累计保障航班68.3万班，日均保障超过1.7万班，较2023年春运增长 27.4%，较2019年增长2.7%。

民航局相关负责人表示，2024年春运期间，民航全行业围绕打造“平安春运、便捷春运、温馨春运”，提高政治站位、强化责任担当、坚守安全底线、科学调配运力、优化服务举措，克服恶劣天气和突发事件影响，航班运行安全平稳有序，市场供需两旺，服务温馨周到，圆满完成春运保障任务。

随着经济发展态势持续向好，叠加春节假期时间较长、各地文旅部门纷纷出台优惠政策等利好因素，群众探亲访友、旅游出行需求更加旺盛。数据显示，民航春运总旅客量8345万人次、春节假期日均旅客量224.9万人次等指标均创历史新高。

该负责人表示，今年春运日均客座率达到83.2%，日最高客座率达到91.4%，表明去年七个阶段安全有序恢复航空运输市场取得明显效果，客座率精准化调控措施实现靶向发力，在航班量有限增长的前提下，提供了更多的座位供给，为民航安全运行奠定坚实基础。

春节假期前，学生放假、探亲、旅游错峰出行，旅客量稳步增长，2月7日（腊月二十八）达到节前高峰220.8万人次。春节假期期间，探亲流、旅游流相互叠加，客流迅速增长，特别是随着春节假期进入后半段，返程客流更加集中。2月14日起，连续五天单日旅客量超过230万人次，2月15日（正月初六）单日旅客运输量创历史新高，达236.5万人次。春节假期后，整体市场客流逐渐回落，元宵节后迎来出行小高峰。

国内方面，旅客运输量前二十的航线约占旅客运输总量的8.5%，北上广蓉等大型国际枢纽之间的骨干航线依旧热门；海南等地的“避寒游”、哈尔滨等地的“冰雪游”旅客量增幅明显，客座率持续处于高位；另外，随着交通、旅游设施的完善，越来越多的人春节假期选择避开热门旅游景区，到中小城市旅行。

国际和地区方面，热门目的地主要集中在周边国家和地区，中国至泰国、马来西亚、日本、韩国、越南、新加坡以及中国香港、澳门地区的航线需求旺盛，航空公司及时加大了至上述国家和地区的运力投入，充分满足市场需求。

携程平台数据显示，春运期间（1月26日-3月5日），国内机票搜索热度同比去年增长83%，经济舱单程均价上涨1成左右；出境机票搜索热度同比增长139%，经济舱单程均价同比下降超25%。

航旅纵横大数据显示，春运期间（1月26日-3月5日），国内前往泰国的民航旅客量约60万人次，日均旅客量超1.4万人次，国内前往泰国的平均机票价格比去年春运同期下降近3成。

(责编：郝帅、高雷)
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