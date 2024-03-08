人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）中国海油8日发布消息，我国珠江口盆地发现首个深水深层大油田——开平南油田，探明油气地质储量1.02亿吨油当量。该油田是全球核杂岩型凹陷最大的商业发现，展现了我国深水勘探广阔前景，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础，助力保障国家能源安全。

据介绍，开平南油田距离深圳市约300公里，平均水深超过500米，最大井深4831米，油品性质为轻质原油。发现井钻遇油气层100.6米，测试平均日产油气超过1000吨油当量，刷新了我国深水深层油气测试产量记录。

“开平凹陷地质条件复杂，断裂纵横交错，勘探难度大。我们深化烃源岩分布和油气成藏规律的认识，明确油气富集区，重新评价资源量。”中国海油深圳分公司总地质师刘军说，2023年以来在开平南地区密集部署探井，其中4口探井测试获得高产工业油流，证实了开平凹陷烃源潜力。

中国海油深圳分公司深水工程技术中心总经理张伟国介绍，我国近海盆地地质条件比相同埋深的中西部陆上油田复杂，钻探开发难度大。勘探开发团队应用海上钻井提速提效技术体系，使整体工期提前40多天。自主研发适合深层油气田的“虎鲸”热举高效排液技术，唤醒了沉睡海底的“黑金”，为开平南油田的储量评价和开发生产提供了技术保障。

专家表示，相比于浅水、中浅层传统勘探领域，我国深水深层领域的勘探程度很低，是未来油气储量和产量增长的重要接替区。开平南亿吨级油田的发现，进一步揭示了我国深水深层领域的勘探潜力。