人民网北京3月8日电 （记者申佳平）3月8日，工业和信息化部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上表示，我国已培育12.4万家专精特新中小企业，下一步还将做好四方面工作促进中小企业专精特新发展。

我国有5000多万家中小企业，量大面广，联系千家万户、支撑千行百业。促进中小企业专精特新发展，是一项重要的任务。我国已培育12.4万家专精特新中小企业，其中专精特新“小巨人”企业达到1.2万家，在强链补链延链中发挥了重要作用。

下一步，工业和信息化部将落实好政府工作报告的部署，坚持“两个毫不动摇”，坚持服务和管理并重，坚持帮扶和发展并举，重点抓好以下工作。

第一项工作，提质量。出台促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，持续擦亮“专精特新”金字招牌，做到“货真价实”。同时推进实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作，中央财政连续3年支持4万多家中小企业实施数字化改造。

第二项工作，优环境。全面贯彻《中小企业促进法》，落实《保障中小企业款项支付条例》。同时，强化金融支持，为中小企业在用能、用人、用数、用地等方面做好保障。

第三项工作，强服务。继续健全中小企业公共服务体系，会同有关部门深入开展服务中小企业的系列活动。发挥好国家中小企业发展基金作用，支持中小企业创业、创新、创造。

第四项工作，促融通。进一步发挥链主企业的龙头作用，让更多中小企业参与到重点产业链发展中来。政府要搭建好对接平台，促进大中小企业融通发展。今年将再重点建设100个左右中小企业特色产业集群。

(责编：申佳平、吕骞)

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