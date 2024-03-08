人民网北京3月8日电 （记者赵竹青）在近日举行的第六届中国电商讲师大赛总决赛现场，商务部中国国际电子商务中心发布了《中国电子商务人才发展报告》。报告显示，当前我国电子商务从业人数已超7000万人，提前实现了《“十四五”电子商务发展规划》任务指标。

国家统计局数据显示，2023年，我国全年网上零售额达15.4万亿元，同比增长11%，我国连续11年成为全球第一大网络零售市场。随着电子商务新业态新模式蓬勃发展，数字产业化和产业数字化步伐加快，电子商务职业不断扩充，从业人员数量持续增长。

据了解，第六届中国电商讲师大赛全国总决赛由福建省商务厅、中国国际电子商务中心、莆田市人民政府共同主办。主办方表示，电子商务行业具备就业容量大、种类多样、层次丰富、进出灵活等优势，已经成为吸纳青年等重点群体创业就业的主阵地、提升居民劳动收入的新渠道，有效助力创造就业和改善民生。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经