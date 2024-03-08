人民网北京3月8日电 （黄盛）不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，督促经营主体依法依规保障现金支付，优化外籍来华人员境内手机号码办理流程，提升老年人、外籍来华人员等群体的银行账户服务体验，更好保障消费者支付选择权……

近日，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》），提升支付服务水平、打通支付堵点，推动支付为民，实现国内国际支付无缝对接，进一步提升支付服务水平进行了工作安排。

中国人民银行有关负责人对此表示，《意见》对进一步优化支付服务、提升支付便利性作出制度性安排，为进一步优化营商环境、促进高质量发展和高水平对外开放提供支撑。

增强各种支付方式的包容性

《意见》以提升老年人、外籍来华人员等群体支付便利性为着力点，聚焦银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务、宣传推广等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，持续深化支付服务场景建设，丰富支付服务供给，不断提升支付服务水平。

同时，《意见》明确，要充分考虑不同群体的支付习惯，保留现金、存折、银行卡等传统服务方式，持续保有并更新升级银行卡受理终端（POS机）、自动取款机（ATM）等服务设施；支持开展移动支付、网络支付等业务的支付服务主体继续开拓创新，共同构建各类支付服务兼容共生、协同发展的支付服务体系。

中国人民银行有关负责人对此表示，针对不同群体的支付习惯，统筹力量打通支付服务存在的堵点，弥合数字鸿沟，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。

据上述负责人介绍，《意见》在起草过程中，主要把握以下思路：一是坚持目标导向、问题导向，实抓实干解决堵点问题，聚焦银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务、宣传推广等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力；二是加强各方协作，建立中央各部门、中央与地方、政府与市场良性互动关系，激发银行、支付机构等支付服务主体的积极性和主动性，形成工作合力；三是切实增强各种支付方式的包容性，构建移动支付、银行卡、现金等各类支付方式兼容共生、协同发展的支付服务体系，更好保障消费者的支付选择权。

多措并举提升支付便利性

银行、支付机构和清算机构要加强合作，持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围；充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排，提升移动支付各环节的友好度和便利性；推动重点旅游景区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区、特色商业街区、重点旅游休闲街区、重要文娱场所等线上、线下场景更好便利消费支付；支持与“食、住、行、游、购、娱、医”等消费密切关联的互联网平台企业，优化外籍来华人员线上、线下购买产品与服务的支付体验……

《意见》就进一步提升移动支付便利性，做出了详细具体安排，并要求银行、支付机构进一步优化开户服务流程，合理实施账户分类分级管理，紧盯重点地区、重点网点、重点业务环节，完善多语言服务、咨询投诉等开户配套服务，不断提升账户服务水平。

中国人民银行有关负责人表示，《意见》切实改善银行卡受理环境，满足老年人、外籍来华人员等群体多场景银行卡支付需求，同时坚持现金兜底定位，持续优化现金使用环境，不断提升外币兑换和现金服务水平。

上述负责人说，要加强统筹协调和组织实施，细化具体工作方案和配套措施，明确时间表和路线图；要加强宣传推广，大力宣传优化支付服务、提升支付便利化水平的重要意义、相关政策措施，提升老年人、外籍来华人员等群体对境内支付服务的认知度；要建立督导机制，对重点地区、重点银行及支付机构、重点商户等进行明察暗访、督促指导，确保各项工作安排实抓实干。

(责编：罗知之、高雷)

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