人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年2月末，我国外汇储备规模为32258亿美元，较1月末上升65亿美元，升幅为0.2%。

国家外汇管理局表示，2024年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“货币方面，美元汇率指数上涨0.9%至104.2，非美元货币总体贬值。”民生银行首席经济学家温彬对人民网记者表示，资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌1.3%；标普500股票指数上涨4.3%。

国家外汇管理局表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好态势将持续巩固和增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2024年2月末，我国黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，1月末为7219万盎司。这已是我国连续第16个月增持黄金储备。

据Wind数据统计，这其间累计增持规模达994万盎司，约282吨，以国际现货黄金的最新价格2156.7美元/盎司计算，累计增持金额约214.4亿美元，约合人民币1542亿元。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

世界黄金协会发布的报告显示，作为避险资产的黄金具有良好的表现，是全球央行购金的主要原因，2024年央行的购金需求将保持旺盛态势。

(责编：罗知之、吕骞)

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