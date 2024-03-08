人民网记者 任妍 车柯蒙

从“缝缝补补又三年”到国际潮流轮转，从“国民面料”的确良到功能性、高科技产品频出，从“绿蓝黑灰”走向五彩缤纷……百姓的衣着，是美好生活的生动注脚，也见证着我国服装产业从小到大、由大变强的变迁。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着人们对服饰的认识和需求转型升级，以及国家对品牌建设的重视程度、支持力度不断加码，高质量消费也稳步增长，高质量发展成为我国服装产业的重要任务。

近日，波司登创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康在接受人民网记者采访时表示，面对竞争激烈的服装市场，波司登将立足新发展格局，坚持品质，传承创新，在“稳”与“进”的实践探索中，不断打磨中国自主服装品牌。

“我们一群人、一辈子、一件事，只为做更好的羽绒服。”高德康表示，在48年的发展历程中，波司登始终坚持以消费者的需求为核心，以品牌为引领，以创新为驱动，持续夯实核心竞争力，以更高质量的产品和服务，为人们的美好生活创造价值。

当前，纺织服装行业经历了几十年的发展，已迈进高质量发展的新阶段。2022年11月，中国纺织工业联合会启动《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022—2035年）》。2023年11月，工信部等四部门联合印发关于《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》的通知表示，要推动纺织工业稳增长和高质量发展，到2025年，现代化纺织产业体系建设取得实质进展，纺织工业国际优势地位进一步巩固提升。

近年来，围绕民营经济，一批政策集中出台，聚焦关键环节、热点问题，着力营造民营企业高质量发展的良好环境。高德康表示，这些利好政策帮助企业把更多的资金投入到产品研发创新和智能化、数字化的改造方面来，激发了创新动能和市场活力。

“做强核心主业是企业高质量发展的关键。”高德康表示，当前，消费者对于高品质、高性能、高附加值、绿色环保的品牌服装产品的需求持续增长。企业需要不断提升科技创新能力、时尚创造能力和可持续发展能力，以高端化、智能化、绿色化、融合化发展为方向，建设纺织现代化产业体系，做专做精，向“新”而行。

谈及波司登在产品生产和供应链管理中如何实践绿色发展理念，他表示，在“双碳”目标的引领下，针对环保原料、绿色设计、智能制造、节能降耗、减少污染、绿色物流与仓储、废物管理及包装材料控制等环节，要推进碳排放量化和碳目标考核，打造绿色工厂、绿色供应链，为消费者提供更健康、更绿色的产品。此外，要实现可持续的时尚变革，为积极应对全球气候变化作贡献。

高德康认为，“企业必须要盈利，但做企业最终不能只是为了盈利。企业要基业长青，必须是‘使命驱动’，而不是‘利润驱动’，必须是致力于为顾客创造价值、为社会创造价值，为人们的美好生活创造价值。”

“十四五”规划纲要提出“开展中国品牌创建行动”。民族品牌就是中国力量，打造好中国品牌，就是打造好中国传递给世界的名片。一个品牌的国际化，从来不仅仅是产品或者渠道，还包括品牌影响力、人才、资本、产能、市场等生产要素的跨国流动和资源配置。

亮相纽约、米兰、伦敦时装周，参加国家级品牌活动展……据介绍，在48年的发展历程中，波司登在稳固国内市场的同时，通过国际化的生产资源布局、供应链资源布局、海外销售布局，以及国际化的品牌推广等，不断探索海外市场，筑高品牌势能。同时，借助数字化工具，推动转型变革。不断创新与时代消费者的对话方式，强化与消费者的链接，赢得时代主流消费人群的认可和青睐。

在高德康看来，服装产业要做大中国品牌，擦亮中国名片，关键在于创新，有创新的产品力，才有强大的品牌力。

谈及未来，他表示，波司登将始终坚定发展信心，坚守实业，做强羽绒服核心主业，持续加强自主品牌建设，做强品牌的核心竞争能力和发展韧性。践行品牌兴业、品牌强国的社会责任，向世界展示中国品牌的实力。（实习生王焱茹对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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