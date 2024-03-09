本报记者 刘 瑾 陶 玙 祝 伟 李子娇

原标题：持续激活消费市场

内需是中国经济发展的基本动力。今年的政府工作报告提出，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。多位代表委员就稳经济、促消费建言献策，促进消费市场“热”力持续提升。

亮点频出市场火热

穿精美汉服、游唐风景区，国风国潮火爆“出圈”；“淄博赶烤”“活力村超”“尔滨火了”……去年以来，消费热点持续激发经济活力。国家统计局日前发布的数据显示，去年全社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%。最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%，拉动经济增长4.3个百分点。

文旅融合赋能乡村振兴。全国人大代表、贵州省毕节市纳雍县厍东关乡陶营村党总支书记肖军带领村民，围绕樱桃做活乡村文旅文章，去年接待游客超100万人次，旅游收入突破5000万元。

国潮涌动拉动国货品牌崛起。全国人大代表、依文集团董事长夏华说，公司设计研发了国潮时尚、中国潮玩等系列产品，以拥有自主知识产权的8000余个中国民族美学纹样为主线，让消费者通过“场景+体验”方式感受国潮文化。

“拉动经济回升向好，壮大消费市场势在必行。”全国政协委员、中审众环会计师事务所首席合伙人石文先表示，消费处于国内大循环的终端，扩大消费是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，对于贯通经济大循环、驱动产业创新变革，具有不可替代的作用。

消费是经济增长的重要引擎。全国人大代表、贵州财经大学贵州城镇经济与发展研究院院长赵子铱表示，扩大国内需求对经济高质量发展意义重大。贵州充分挖掘文化潜力，走“以文塑旅、以旅彰文”的文旅融合发展之路，不仅有火爆出圈的“村BA”，还打造了“红飘带”数字体验馆。

充分发掘消费潜能

今年的政府工作报告提出，从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。

全国政协委员、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌表示，一方面，提高居民的货币支付能力是促进消费的重要基础，要增加消费者收入，让他们敢消费。另一方面，要把握好人民群众的消费需求变化与升级趋势，让他们愿消费。

如何增加居民收入？张斌委员认为，要通过强化宏观政策逆周期和跨周期调节，特别是要以更大的逆周期政策力度激发经济活力，形成消费新增长点，营造良好的消费环境，带动居民就业和收入增长，提升社会消费能力。

社会保障是民生安全网、收入分配调节器，与人们消费水平息息相关。全国政协委员、江西萍乡学院院长刘林芽认为，城乡居民医保能够发挥缓解健康风险和减轻医疗负担的作用。要进一步推进城乡居民基本医疗保险制度的落实，从政策层面鼓励各种商业型保险，使农村居民充分享受各种医疗保险的优惠措施。

培育壮大新型消费

在今年的政府工作报告中，培育壮大新型消费、培育新消费增长点被列为促消费重要抓手。

新型消费增长的动能，主要来自供给侧在技术创新和应用方面的发力，产业模式以及产品的创新创造。全国人大代表，河南新乡白鹭投资集团有限公司党委书记、董事长邵长金表示，经营主体应摆脱传统路径依赖，提升我国新型消费供给的自主可控程度，增加高质量产品和服务供给，让国内新型消费市场潜力充分释放。

参观博物馆和购买文创产品成为新消费趋势。全国政协委员、河南博物院院长马萧林说，博物馆旅游是市场消费升级的新兴产物，对“事业型”公共文化服务体系不断提出新要求，建议相关部门尽快出台鼓励文创产品发展的实施细则。

随着年轻人消费理念的转变，国货品牌通过提升产品质量、加强品牌建设，不断展现出优势。夏华代表认为，国潮消费既要精准洞察消费者需求，更要注重全新消费体验，让文化融入产品，实现从产品品类到消费场景的全面升级。

全国人大代表、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团总裁王臻表示，年轻消费者对国货产品青睐有加，这对企业来说是难得的发展机遇，也意味着企业要更注重创新，推出更多符合消费者需求的高质量产品。

(责编：方经纶、陈键)

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