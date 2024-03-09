本报记者 曾金华 武亚东

原标题：超长期特别国债特别在哪

今年的政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。同时，预算报告也对今年发行超长期特别国债进行相应安排。这项部署既可以拉动当前的投资和消费，又能为高质量发展打下基础。

特别国债是针对特定政策目标、具有特定用途而发行的国债，资金实行专款专用。此前，我国于1998年、2007年及2020年发行过3次。

“从前几次发行特别国债经验来看，对经济走稳向好产生了积极影响。作为财政政策的重要工具之一，特别国债可以在不影响赤字率的情况下，改善财政状况、增加政府投资、带动社会投资，起到稳定预期和促进发展的作用。”甘肃省财政厅厅长吕林邦说。

这次部署发行超长期特别国债，具体有何考虑？“从出台背景看，这是应对国际环境深刻变化、牢牢把握发展主动权的必然要求，也是统筹发展和安全、扎实推动高质量发展的现实需要。”国家发展和改革委员会主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上说。

“超长期”指的是发行期限，究竟有多长？从债券发行来讲，“超长期”一般指10年以上。此外，特别国债和普通国债的一个重要区别，还在于不计入赤字，而是纳入政府性基金管理。

“超长期特别国债期限长，有助于更好地实现资金安排与重大项目投资需求之间的额度匹配、期限匹配，体现了财政政策逆周期调节与跨周期调节相结合，进一步凸显了加强财政管理和政策间协同的重要性。”中国财政科学研究院研究员石英华表示。

中央经济工作会议要求，积极的财政政策要适度加力、提质增效。今年的赤字率拟按3%安排，继续保持较高水平，赤字规模达到4.06万亿元。同时，新增地方政府专项债券3.9万亿元，新增发行超长期特别国债1万亿元。此外，2023年四季度增发的1万亿元国债，大部分都在今年使用。这一套“组合拳”，充分体现了积极的财政政策“适度加力”。

“这些都是实打实的政府支出，能够带动和扩大社会有效投资，更好支持重点领域锻长板、补短板，激活经济发展动能，促进高质量发展和经济转型升级。”财政部部长蓝佛安表示。

石英华认为，发行超长期特别国债丰富了财政政策工具，是体现财政政策加力的重要方面。用好财政政策空间，加强财政资源统筹，组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，保持适当支出规模，有利于改善预期，促进经济持续回升向好。

这些资金将具体用在哪些方面？从主要投向看，按照问题导向、精准突破、系统集成、协同高效的原则，聚焦强国建设和民族复兴进程中的大事难事。郑栅洁介绍，初步考虑，将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。这些领域潜在建设需求巨大、投入周期长，现有资金渠道难以充分满足要求，亟需加大支持力度。

“发行超长期特别国债有利于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，同时有利于扩大投资，在用好财政政策空间的同时，优化政府债务结构，防范财政风险。”中国社会科学院财政税收研究中心主任杨志勇说。

吕林邦认为，发行超长期特别国债不仅将进一步助推各地重大基础设施项目建设，促进地方经济持续回升向好，也能有效弥补各地发展中存在的短板和弱项，为后期的宏观调控打开更大操作空间。

国债资金如何充分发挥效益十分重要。今年的预算报告强调，加强2023年增发国债结转资金和2024年超长期特别国债资金使用管理，强化资金分配、下达、使用等情况监管，推动资金尽快落实到项目，尽早形成实物工作量。

“作为地方来说，我们将加强部门协同配合及资源整合，积极谋划和储备好符合特别国债支持条件的项目，并在资金下达后严格管理，按照资金管理办法和各项使用要求，在项目实施、资金下达、使用情况等方面强化监管，促进特别国债资金安全、规范、高效使用，尽快形成实物工作量，切实发挥好资金效益，推动高质量发展。”吕林邦说。

(责编：方经纶、陈键)

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