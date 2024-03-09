熊 丽

原标题：物价平稳运行有坚实基础

政府工作报告将居民消费价格（CPI）涨幅预期目标定在3%左右，这一预期目标自2021年以来保持稳定，总的来看属于温和水平，不仅有利于引导市场预期，也为加大宏观政策调控力度和深化价格改革留出了一定余地。

过去几年，与欧美等主要经济体货币政策“大收大放”相比，我国货币政策始终坚持以我为主、不搞大水漫灌，既有效应对了重大外部冲击、稳定经济运行，又避免了可能出现的“后遗症”。2023年，我国居民消费价格比上年上涨0.2%，保持温和上涨态势，与主要发达经济体的高通胀形成鲜明对比。

从物价本身来看，2023年我国物价水平低位运行的主要原因在于，2022年一些非经济、非常规因素导致食品和能源价格大幅上涨，2023年转为下降，对整体CPI影响较大。扣除波动较大的食品和能源价格，更能体现基本物价水平的核心CPI保持了总体稳定，比上年上涨0.7%，其中服务价格上涨1.0%。这表明，2023年以来的价格下降并非普遍的、全面性的，而是结构性的、阶段性的。

中央经济工作会议提出，“保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”，政府工作报告对此作出部署。这表明，价格水平是货币政策的重要调控目标，有利于更好统筹经济增长和价格水平的目标要求，更好地引导和稳定预期。

价格水平关系百姓生活冷暖，也是宏观经济的“温度计”，太高或太低都不好。当前物价低位运行，折射出有效需求不足、社会预期偏弱等问题，需要加以解决。政府工作报告提出，“从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能”“实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策”“积极扩大有效投资”，干货满满；放眼全国各地，促消费活动丰富多彩，重大项目建设有序推进，干劲十足。

2024年以来，文旅消费红红火火，拉开了全年消费向好的大幕。价格指标属于经济运行的滞后指标，随着需求稳步恢复，市场信心逐步增强，经济运行持续好转，以及基数效应逐步减弱，我国物价水平有望温和回升，逐步回归至常态水平。

我国经济长期向好的基本面没有变，经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，具有产业体系完备、市场空间大、政策工具箱丰富等优势，特别是粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，工业品和服务业供给充足，基础能源保障有力，有条件有能力保持物价平稳运行。

(责编：方经纶、陈键)

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