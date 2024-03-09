人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

因地制宜发展新质生产力

本报记者 刘坤 訾谦 苏雁
2024年03月09日08:55 | 来源：光明日报
小字号

原标题：因地制宜发展新质生产力

过去的一年，中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。

今年的政府工作报告提出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。面对新一轮科技革命和产业变革，如何因地制宜发展新质生产力？本刊特邀请代表委员展开讨论。

嘉宾：

吴庆文代表（江苏省苏州市委副书记、市长）

黄群慧委员（中国社会科学院经济研究所所长）

陈晓红委员（中国工程院院士、湖南工商大学党委书记）

记者：如何理解新质生产力？

吴庆文：新质生产力区别于传统生产力，核心特点在于创新，关键在于符合高质量发展的需要，本质是追求更加先进的生产力质态。培育和发展新质生产力，必须坚持“以新促质”，锚定高科技、高效能、高质量，着力提升全要素生产率。

黄群慧：新质生产力是符合新发展理念的先进生产力。创新在新质生产力中起主导作用。只有通过创新，才可以摆脱传统经济增长方式，推动经济增长方式转变。当今世界，原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，成为发展新质生产力的新动能。

陈晓红：在技术研发和产业应用中，人工智能、先进计算、元宇宙等构成的数智技术体系，已成为形成新质生产力的重要引擎。只有大力推动数智技术和实体经济深度融合，才能加快形成新质生产力。

培育发展新质生产力的动能

记者：如何加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力的动能？

黄群慧：科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。当前，要充分发挥社会主义市场经济条件下的新型举国体制优势，强化高水平自主技术要素供给，推进关键核心技术攻关，突破关键共性技术、前沿引领技术等，以科技创新推动产业创新，发展战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道。同时，要建立完善产业基础能力评估制度，加快实施针对核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础的产业基础再造工程。

陈晓红：加快发展新质生产力，就要持续突破基础理论、基本原理、基础软硬件等瓶颈制约，加强前瞻性、先导性、探索性、颠覆性技术研究，攻克更多关键核心技术，打造更多“国之重器”。还要大力开展节能降耗的算力基础设施关键技术研发，加强算法研究及技术突破；加强创新人才自主培育，鼓励高校加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，深化产教融合、科教融合，加快培育壮大新时代卓越工程师队伍。

吴庆文：发挥创新的主导作用，一方面，要深化产学研融合，全面提升创新策源能力。我们将系统优化科研体系，高水平推进国家生物药、第三代半导体技术创新中心等重大平台发展；重点支持龙头企业牵头建设创新联合体，协同开展关键核心技术攻关。另一方面，要加强创新成果转化，全面提升产业硬核实力。为此，我们将加快推进新型工业化，着力推动传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育。

协同推进科技创新和制度创新

记者：如何加快形成与新质生产力相适应的新型生产关系？

陈晓红：生产关系必须与生产力发展要求相适应。应推动统筹度更高、协同性更强的科技体制改革，健全关键核心技术攻关新型举国体制；完善专利保护等创新成果转化机制，构建政、产、学、研协同创新机制；优化生产要素供给与配置，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场；通过“揭榜挂帅”和“赛马制”等发布创新任务，创新配置劳动要素，激发人才活力；推进高水平对外开放，积极融入全球创新网络。

吴庆文：新质生产力的发展需要全新的创新环境和生态体系支撑，只有科技创新和制度创新两个轮子一起转，才能更加顺畅、高效地让各类先进优质生产要素向发展新质生产力的方向流动。我们将着力优化要素配置，深化数字化改革和要素市场化改革，不断提高资源利用效率；重点激发人才活力，畅通教育、科技、人才良性循环；全面升级人才政策，更好体现知识、技术、人才的市场价值。

黄群慧：改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的关键一招。发展新质生产力，需要统筹推进深层次改革和高水平开放，通过改革开放破除束缚新质生产力的体制机制障碍，塑造新型生产关系。这就要求，通过深化经济体制、科技体制、人才体制、教育体制等改革，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，促进各类先进优质生产要素顺畅流动。

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刘桂梅代表：利用好直播带岗 促进高质量充分就业
　　人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）近年来，随着数字技术的发展，直播带岗作为一种新兴的招聘形式应运而生，已成为一种重要的求职、招聘方式。在2024年全国两会上，全国人大代表、辽宁昌华印刷包装有限公司质检员刘桂梅建议，利用好直播带岗，为求职者提供更多选择的方向和空间，也为企业搭建线上沟通的“云端桥梁”。…
谌志华委员：夯实算力发展基座 推动操作系统加速发展
　　人民网北京3月8日电 （王绍绍、乔雪峰）在2024年全国两会上，全国政协委员、麒麟软件有限公司党委书记、董事长谌志华建议，通过基础软件先行的方式，挖掘国产人工智能（简称“AI”）芯片算力潜力，满足技术发展的算力需求。 今年的政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“AI+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部