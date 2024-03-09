本报记者 刘坤 訾谦 苏雁

原标题：因地制宜发展新质生产力

过去的一年，中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。

今年的政府工作报告提出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。面对新一轮科技革命和产业变革，如何因地制宜发展新质生产力？本刊特邀请代表委员展开讨论。

嘉宾：

吴庆文代表（江苏省苏州市委副书记、市长）

黄群慧委员（中国社会科学院经济研究所所长）

陈晓红委员（中国工程院院士、湖南工商大学党委书记）

记者：如何理解新质生产力？

吴庆文：新质生产力区别于传统生产力，核心特点在于创新，关键在于符合高质量发展的需要，本质是追求更加先进的生产力质态。培育和发展新质生产力，必须坚持“以新促质”，锚定高科技、高效能、高质量，着力提升全要素生产率。

黄群慧：新质生产力是符合新发展理念的先进生产力。创新在新质生产力中起主导作用。只有通过创新，才可以摆脱传统经济增长方式，推动经济增长方式转变。当今世界，原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，成为发展新质生产力的新动能。

陈晓红：在技术研发和产业应用中，人工智能、先进计算、元宇宙等构成的数智技术体系，已成为形成新质生产力的重要引擎。只有大力推动数智技术和实体经济深度融合，才能加快形成新质生产力。

培育发展新质生产力的动能

记者：如何加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力的动能？

黄群慧：科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。当前，要充分发挥社会主义市场经济条件下的新型举国体制优势，强化高水平自主技术要素供给，推进关键核心技术攻关，突破关键共性技术、前沿引领技术等，以科技创新推动产业创新，发展战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道。同时，要建立完善产业基础能力评估制度，加快实施针对核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础的产业基础再造工程。

陈晓红：加快发展新质生产力，就要持续突破基础理论、基本原理、基础软硬件等瓶颈制约，加强前瞻性、先导性、探索性、颠覆性技术研究，攻克更多关键核心技术，打造更多“国之重器”。还要大力开展节能降耗的算力基础设施关键技术研发，加强算法研究及技术突破；加强创新人才自主培育，鼓励高校加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，深化产教融合、科教融合，加快培育壮大新时代卓越工程师队伍。

吴庆文：发挥创新的主导作用，一方面，要深化产学研融合，全面提升创新策源能力。我们将系统优化科研体系，高水平推进国家生物药、第三代半导体技术创新中心等重大平台发展；重点支持龙头企业牵头建设创新联合体，协同开展关键核心技术攻关。另一方面，要加强创新成果转化，全面提升产业硬核实力。为此，我们将加快推进新型工业化，着力推动传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育。

协同推进科技创新和制度创新

记者：如何加快形成与新质生产力相适应的新型生产关系？

陈晓红：生产关系必须与生产力发展要求相适应。应推动统筹度更高、协同性更强的科技体制改革，健全关键核心技术攻关新型举国体制；完善专利保护等创新成果转化机制，构建政、产、学、研协同创新机制；优化生产要素供给与配置，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场；通过“揭榜挂帅”和“赛马制”等发布创新任务，创新配置劳动要素，激发人才活力；推进高水平对外开放，积极融入全球创新网络。

吴庆文：新质生产力的发展需要全新的创新环境和生态体系支撑，只有科技创新和制度创新两个轮子一起转，才能更加顺畅、高效地让各类先进优质生产要素向发展新质生产力的方向流动。我们将着力优化要素配置，深化数字化改革和要素市场化改革，不断提高资源利用效率；重点激发人才活力，畅通教育、科技、人才良性循环；全面升级人才政策，更好体现知识、技术、人才的市场价值。

黄群慧：改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的关键一招。发展新质生产力，需要统筹推进深层次改革和高水平开放，通过改革开放破除束缚新质生产力的体制机制障碍，塑造新型生产关系。这就要求，通过深化经济体制、科技体制、人才体制、教育体制等改革，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，促进各类先进优质生产要素顺畅流动。

(责编：方经纶、陈键)

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