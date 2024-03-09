王迎霞 杨 仑 颉满斌 李丽云 朱 虹

原标题：“科技+文化”塑造新型消费业态

滑雪场上特殊材料制成的装备，各景区精彩纷呈的国潮活动及周边产品，网络平台丰富多样的购买项目……我们身边的这些新消费现象，您注意到了吗？

这些新兴市场既体现了科技的力量，也展现了文化的魅力。科技与文化相融合，不仅为人们带来了全新的消费体验，还为产业释放出更加广阔的发展空间。

纵享文体乐趣

在全国政协委员、著名作家迟子建眼中，黑龙江沿岸风情各异，风光无限。“人们热情淳朴，文化丰富多彩，像包饺子、缓冻梨、点冰灯、扭秧歌、赏烟花、住火炕，与鄂伦春人在篝火旁把酒欢歌……”迟子建说。

这个冬天，“冰城”哈尔滨迎来超级流量。数据显示，今年元旦假期，哈尔滨累计接待游客超过300万人次，实现旅游总收入超过59亿元。把冰天雪地转化成金山银山，短视频等新媒体平台的助推功不可没。当姿态各异的冰雕、雪景出现在屏幕前时，人们心中也种下了向往的种子。线上种草、线下消费。文旅新玩法成就了哈尔滨的“爆火”。

巍巍雪山之巅，皑皑白雪之上，滑雪爱好者正在吉林省通化万峰滑雪场里纵情驰骋。

2022年北京冬奥会以后，滑雪这项原本的小众运动逐渐走向大众。一位滑雪爱好者告诉记者，这两年，大家开始追求更丰富的滑雪体验，消费者从玩法到装备都在不断进阶。“‘瑞胄’滑雪头盔是我们的最新成果，它采用锻压碳纤维一体成型外壳，具有强度高、重量轻的特点。”东北师范大学体育学院教授刘俊一向记者介绍。

这款头盔外形也颇有讲究。滑雪运动速度快、风阻大，需要消耗很多体力才能保持高速前行。“‘瑞胄’滑雪头盔的形状叫做微流体形，能够降低风的阻力。”刘俊一说，除此之外，实验室还研发了其他滑雪装备。

2019年，东北师范大学建立了吉林省冰雪运动重点实验室。研究人员把实验室搬到运动场、请运动员走进实验室，通过科技创新解决冰雪装备研发问题。“下一步，我们将把这些装备推向市场，满足滑雪爱好者的需求。”刘俊一说。

提升国潮体验

甘肃省博物馆门口的广场上，游客们有序排队，等待入馆。门票预约平台上，几天后的门票早已被约满。

近年来，全国各地“博物馆热”持续升温。据国家文物局统计，2024年春节期间，全国博物馆共接待观众7358.01万人次，同比增长98.6％。“博物馆热”是文旅消费中颇具代表性的亮点之一。如今，到博物馆看展览已成为越来越多人喜欢的生活方式，公众参观博物馆的需求激增。一些博物馆在文创产品的开发和销售方面也取得了亮眼成绩，展现了其在促进文旅消费方面的潜力。

走进景区，穿汉服免费游园等形式多样的国风国潮主题文旅活动愈发火热。“新国风热起来，中华优秀传统文化火起来。这些是中华民族的文化自觉与文化自信日益彰显的表现。”全国人大代表，读者杂志社副社长、副总编辑陈天竺表示，“从那些被追捧的国风、国潮产品中，我们可以看到科技与文化的交融、传统与当下的碰撞。”

为进一步增强游客体验，越来越多的景区都建起了VR（虚拟现实）体验馆，甚至借助XR（扩展现实）技术，让游客随时随地感受“真实”旅游。在湖北宜昌长阳土家族自治县游玩，戴上一套XR设备，1∶1还原的土家村落瞬间出现在眼前。游客操作手柄漫步其中，实现了沉浸式游览。这是一项由湖北大学动画与数字媒体系教授余日季牵头，与长阳非遗保护中心联合完成的国家艺术基金传播交流推广资助项目，旨在打造数字旅游新体验。

面对人工智能发展趋势，读者杂志社不断创新内容呈现方式与传播手段，数字化转型稳步推进。为让广大文博爱好者了解敦煌文化、感受莫高精神，读者杂志社与敦煌研究院在读者官方微信公众号联合举办了特别直播活动。“没想到《读者》也开了直播！”“《读者》文化和敦煌艺术结合，很有魅力。”颇具特色的直播间，吸引逾百万名网友留言互动。在陈天竺看来，新兴科技手段正在让文化获得新活力，得到更多人的关注和喜爱。

激发“云购”潜力

每到周末，宁夏银川11岁的小学生马依洛总会准时打开电脑，在一款应用程序上学习绘画。她很喜欢这样的上课方式。她告诉记者：“我可以在家用电脑上绘画课，不用路上来回跑，省时省力。”

在宁夏，闽宁“巧媳妇”通过直播让扶贫产品月销百万，宁羴源生鲜旗舰店用抖音将滩羊打造成爆款产品，新业态正引领并激发着居民线上消费新潜力。未来，读者杂志社也将通过直播等途径拓宽农民增收渠道，促进乡村产业兴旺。

在线教育、网络培训、线上零售……“云上消费”持续火爆。各行各业积极适应不断发展的新形势和新需求，一些地区还对直播电商人才进行专门培训。“科技与文化共同推动了新消费市场的发展。这些新模式改变了人们的消费习惯，使消费更加便捷高效、更具个性化。”全国人大代表、宁夏社会科学院社会学法学研究所（政治文明研究所）所长李保平指出。

这种全新的消费风，吹向了更远方。在线上教室，七八个来自沙特阿拉伯的大眼睛、高鼻梁孩子，正跟着屏幕另一端的老师认真学习中文。在他们的家里，长辈们正在另一间屋中津津有味地观看阿文版电视剧《山海情》。“近年来，我们通过数字化手段，将中华优秀文化的魅力展现给阿拉伯国家民众，在拓宽文化传播渠道、增加文化消费的同时，也提高了传播效率和影响力。”全国人大代表、智慧宫国际文化传播集团有限公司董事长张时荣说。

“随着科技的不断进步和文化的多元化发展，新消费市场正在不断扩大。”李保平说，“我相信，未来，这种融合将更加深入和广泛。”

(责编：方经纶、陈键)

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