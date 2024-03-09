人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

化工新材料 让中国制造走俏海外

本报记者 孙 瑜
2024年03月09日09:00 | 来源：科技日报
小字号

原标题：化工新材料　　让中国制造走俏海外

2023年，中国制造“新三样”——电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池合计出口首次突破万亿元，高于整个出口增速29.3个百分点，代替服装、家具、家电“老三样”产品扛起了我国外贸出口大旗。

“新三样”走俏海外，化工新材料产业功不可没。

“近年来，我国光伏产业发展迅速。这离不开电池材料、封装材料等方面的技术突破。”全国人大代表、联泓新材料科技股份有限公司（以下简称联泓新科）董事长郑月明近日在接受科技日报记者采访时表示，材料的性能质量、安全性、稳定性、性价比等大幅提升，为光伏产业发展提供了重要支持。

联泓新科是一家从事先进高分子材料研发、生产的企业。近年来，企业差异化、精细化布局新能源材料、生物材料、电子材料、特种材料等领域，主要业务范围包括光伏组件封装用乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）、光伏胶膜的核心原材料之一聚烯烃弹性体（POE）、碳酸酯锂电溶剂、超高分子量聚乙烯锂电隔膜材料等化工新材料的研发、生产。

科技创新支撑化工新材料产业加快向高端化、智能化、绿色化转型。郑月明表示，2021年，我国高端化工新材料与国外先进水平相比还存在较大差距。以光伏领域为例，POE全部依赖进口，EVA对外依存度超过50%。“经过近几年发展，化工新材料产业积极创新，已形成一批具有国际竞争力的产品，在高端聚烯烃、光伏材料、新能源电池材料、生物基材料等领域的供给能力进一步提升，部分产品已经处于国际领先水平，为我国新能源、电子信息等产业供应链安全稳定提供了重要支持。”郑月明说。

中国石油和化学工业联合会的数据显示，2022年我国化工新材料产业实现销售收入1.3万亿元，首次突破万亿元大关，产能达到4500万吨/年，产量超3100万吨。我国化工新材料产业快速发展，产业规模近5年平均增速超过20%。

谈到化工新材料行业2023年整体表现，郑月明说：“化工新材料产业下游应用不断拓展，整体自给率超过70%。”他认为，化工新材料产业对绿色低碳的追求也是产业发展趋势之一。例如，不少企业积极投资布局二氧化碳基绿色材料，通过升级设备和工艺实现节能降耗。

随着我国新能源、新一代信息技术、人工智能、生物医药等领域的快速发展，高端市场对化工新材料的需求持续增加，材料的应用领域和市场不断拓展。然而，化工新材料行业在高端化、差异化产品研发制造方面依然存在不足。

“目前，我国化工新材料的科技成果转化仍有较大提升空间，创新成果中实现产业化的比例较低。”郑月明说。

未来化工新材料产业如何突破产业发展瓶颈，拓展发展空间？郑月明建议，持续优化产业结构，更多追求质量和效益而非规模，补齐在高端细分领域的短板。加强科技创新，鼓励企业发挥作为创新主体的作用，提升产业智能化水平，支持跨行业协同创新，加强新材料制造涉及的系统集成、数据分析、工艺优化、智能预判等技术研究。

同时，还要进一步提升国际化水平，加强国际合作交流，鼓励国内企业积极拓展国际市场，提升我国新材料产品的国际竞争力。

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刘桂梅代表：利用好直播带岗 促进高质量充分就业
　　人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）近年来，随着数字技术的发展，直播带岗作为一种新兴的招聘形式应运而生，已成为一种重要的求职、招聘方式。在2024年全国两会上，全国人大代表、辽宁昌华印刷包装有限公司质检员刘桂梅建议，利用好直播带岗，为求职者提供更多选择的方向和空间，也为企业搭建线上沟通的“云端桥梁”。…
谌志华委员：夯实算力发展基座 推动操作系统加速发展
　　人民网北京3月8日电 （王绍绍、乔雪峰）在2024年全国两会上，全国政协委员、麒麟软件有限公司党委书记、董事长谌志华建议，通过基础软件先行的方式，挖掘国产人工智能（简称“AI”）芯片算力潜力，满足技术发展的算力需求。 今年的政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“AI+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部