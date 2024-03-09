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天猫投入5亿以旧换新补贴 支持大件商品“送货上门同时取旧”

2024年03月09日11:26 | 来源：央广网
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原标题：天猫投入5亿以旧换新补贴，支持大件商品“送货上门同时取旧”

3月8日，天猫表示2024年将联合商家共同投入5亿元，加码以旧换新补贴，扩大商品补贴范围及力度；同时扩充团队，支持全国1800个区县实现空调、冰箱、洗衣机、电视机等大件商品上门“送新同时取旧”。此外，在家电数码基础上，扩大以旧换新覆盖到家装家居品类，新增覆盖商品超10万。

即日起，整个3月天猫上新季期间，在天猫通过“以旧换新”，购买苹果、华为、小米、OPPO、vivo等手机数码、家电等商品时，将享受额外的天猫平台及商家多重补贴，至高优惠数千元。

以小米天猫官方旗舰店为例，用iPhone 14 Pro置换原价6499元的最新款小米14 Ultra，仅需支付625元即可换新。当天回收商给出估价4374元，天猫及商家平台再额外叠加补贴1500元，到手价十分划算。

值得一提的是，天猫还推出了以旧换新“预付款秒到账”服务，消费者在线提交评估后，即可秒收到部分预付款，折抵购机款使用。

此前，制约消费者以旧换新的不仅仅是价格，空调、冰箱、洗衣机、电视机等大件的旧品如何处理，也成为消费者的一大难题。

半年前开始，天猫以旧换新推出免费上门拆机、免费取旧，提供取送一体等服务，并返还消费者旧机费用。消费者在各大品牌的天猫旗舰店，即可发起以旧换新上门服务。

目前，天猫已在全国1500个区县实现，送货上门同时取旧换新或“送新单独取旧”服务，覆盖海尔、美的、格力、创维、TCL、西门子、博世等 900个国内外知名家电品牌。

今年天猫计划扩充服务团队至1万人以上，目标在全国1800个区县实现取送一体服务。同时，将进一步拓展送新取旧覆盖范围，重点覆盖废旧床垫、马桶、晾衣架等大件家装家具，让更多消费场景实现以旧换新无忧。

(责编：曹淼、李源)
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