新华社北京3月9日电（记者樊曦）记者9日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长9.5%，铁路建设优质高效推进，重点工程项目建设进展顺利，铁路现代化基础设施体系加快构建。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团科学统筹建设资源，合理优化施工组织，强化安全质量控制，高质量推进铁路工程建设。重庆至昆明高铁、西安至重庆高铁等40个重点项目138个工点春节期间持续施工，其他项目节后立即复工复产，迅速形成攻坚态势。新疆维吾尔自治区将军庙至淖毛湖铁路开通运营，安徽省池州至黄山高铁启动联调联试，沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段、甘肃省平凉至庆阳铁路、云南省文山至蒙自铁路开工建设，杭州至衢州铁路、上海至苏州至湖州铁路、广州至湛江高铁、杭州至温州高铁等在建项目重点控制性工程取得重要进展，为完成全年投资任务打下了良好基础。

(责编：岳弘彬、白宇)

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