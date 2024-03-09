全国铁路前两月完成固定资产投资652亿元
2024年03月09日14:21 | 来源：新华网
小字号
新华社北京3月9日电（记者樊曦）记者9日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长9.5%，铁路建设优质高效推进，重点工程项目建设进展顺利，铁路现代化基础设施体系加快构建。
国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团科学统筹建设资源，合理优化施工组织，强化安全质量控制，高质量推进铁路工程建设。重庆至昆明高铁、西安至重庆高铁等40个重点项目138个工点春节期间持续施工，其他项目节后立即复工复产，迅速形成攻坚态势。新疆维吾尔自治区将军庙至淖毛湖铁路开通运营，安徽省池州至黄山高铁启动联调联试，沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段、甘肃省平凉至庆阳铁路、云南省文山至蒙自铁路开工建设，杭州至衢州铁路、上海至苏州至湖州铁路、广州至湛江高铁、杭州至温州高铁等在建项目重点控制性工程取得重要进展，为完成全年投资任务打下了良好基础。
(责编：岳弘彬、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 刘国跃委员：加大科技创新 推动新能源高质量规模化发展
- 人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“近年来，我国锚定‘双碳’目标，加快绿色低碳转型，新能源规模、技术、质效实现跨越发展。”2024年全国两会期间，全国政协委员，国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在接受人民网记者采访时建议，科学规划引导新能源健康有序发展，加强新能源科技创新平台化、生态化建设，强化产融协同，为中国式现代化建设提供安全可靠能源保障，为共建清洁美丽世界作出更大贡献。…
- 评论
- 关注